MSI Optix G24C4 e G27C4, monitor gaming con refresh rate elevato

Optix G24C4 e G27C4 sono i due nuovi monitor gaming di MSI con refresh rate elevato: un 24 e un 27 pollici che dovrebbero assicurare un'ottima esperienza di gioco.

MSI ha ampliato la sua offerta di schermi curvi con due modelli VA ad elevato refresh rate (frequenza d’aggiornamento). Si chiamano Optix G24C4 e G27C4 e hanno rispettivamente 23,6 e 27 pollici di diagonale, risoluzione 1920 x 1080 ma soprattutto refresh rate di 144 e ben 165 Hz per il modello più grande. Inoltre, caratteristiche come la curvatura 1500R e il tempo di risposta di solo 1 ms dovrebbero regalare un’esperienza di gioco piacevole ed immersiva.

Esteticamente i due monitor sono pressoché identici, presentano linee moderne e un design con cornici sottili su tre lati. La costruzione è interamente in plastica grigia scura con finitura opaca, con il logo della casa sulla cornice bassa.

L’unica nota vivace è il piccolo joystick rosso per l’accesso al menù OSD (On Screen Display), situato sul retro nella parte destra. Il sostegno è un treppiede con foro per il passaggio dei cavi, con la sola regolazione dell’inclinazione. Il pannello è opacizzato, per garantire un buon livello di anti-riflesso senza rinunciare a una qualità d’immagine soddisfacente.

Al loro interno c’è un pannello Samsung di tipo SVA (Super Vertical Alignment) con retroilluminazione del tipo WLED anti sfarfallio. Il pannello garantisce un contrasto statico di 3000:1, offre un ottimo angolo di visione fino a 178°, orizzontale e verticale, ed anche il supporto alla modalità colore a 8 bit.

È disponibile anche la tecnologia Freesync, insieme alla compensazione del framerate mediante LFC (Low Framerate Compensation). I valori esatti di refresh rate per il modello da 23,6 pollici vanno da 48 a 144 Hz, mentre il tetto massimo del fratello maggiore è di 165 Hz. Altri punti di forza sono la gamma colori ampia (90% DCI-P3 o 115% sRGB) e la presenza di una modalità anti luce blu per prevenire l’affaticamento della vista.

Sul retro sono presente alcune porte rivolte verso il basso: due HDMI di tipo 1.4b, una DisplayPort 1.2a, un jack cuffie da 3,5 mm e l’ingresso per l’alimentazione, affidata a un alimentatore esterno. Qualora si richieda maggiore flessibilità è possibile sfruttare i fori di fissaggio VESA e usare un sistema di montaggio differente.

Per ora non è disponibile alcuna informazione sul listino prezzi ufficiale.