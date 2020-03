MSI estende di due mesi la garanzia di alcuni prodotti a causa del coronavirus

A causa della diffusione del coronavirus, MSI ha deciso nel suo piccolo di contribuire alla causa offrendo 2 mesi in più di garanzia sui propri prodotti. Come abbiamo visto in questi giorni infatti, la diffusione del COVID-19 sta creando molteplici disagi in ogni settore, incluso quello tecnologico come dimostrato dalle azioni messe in atto da Nvidia per la GTC.

Per usufruire dell’estensione di garanzia (che abbraccia prodotti specifici) bisogna rispettare due requisiti:

la garanzia del prodotto in questione deve avere una scadenza nel mese di marzo 2020

l’utente deve essere iscritto al sito MSI Rewards Program e contestualmente aver registrato il prodotto ed essere iscritto al programma a premi.

L’estensione viene offerta solo agli utenti di determinati Paesi, tra cui anche l’Italia, ed è valida come anticipato solo su alcuni prodotti: desktop, all-in-one (AIO), schede madre, monitor e case. Dal contesto quindi sono esclusi i laptop, uno dei prodotti di punta della società.

Tuttavia va dato atto ad MSI della buona volontà di contribuire a dare ai propri clienti un po’ di tranquillità per quanto riguarda i propri prodotti. Il momento delicato rende difficile, se non impossibile, richiedere un intervento in assistenza. D’altro canto, per la stessa MSI (come per tutte le altre aziende) è difficile riuscire a fornire un servizio di assistenza e riparazione efficiente, dato che al di là delle conseguenze dirette che il contagio sta avendo all’interno dell’azienda, c’è anche un rallentamento della catena produttiva cinese che di conseguenza non riesce a fornire i ricambi ed i materiali necessari per effettuare le riparazioni.

Tutto sommato quindi un gesto da parte di MSI che sicuramente molti utenti apprezzeranno, e che merita un plauso per un’azienda che in un momento di crisi, ha deciso di investire una piccola parte delle proprie risorse a favore degli utenti. È importante infatti ricordare che un’estensione di garanzia avrà senza dubbio un impatto economico sulla società, in aggiunta a quello provocato dalla diffusione del virus.