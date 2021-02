MSI ha nel mirino gli eSport con questo nuovo monitor 360Hz

Tramite un comunicato stampa, MSI ha annunciato l’arrivo in Italia del suo monitor da gaming più veloce di sempre: Oculux NXG253R. Il dispositivo, equipaggiato con un pannello da 24,5” a risoluzione 1080p e l’elevatissima frequenza di aggiornamento di 360Hz, assicura il massimo delle prestazioni per i professionisti dell’eSport.

Dopo l’uscita della nuova serie di schede grafiche NVIDIA della serie RTX 30 e le loro innovazioni tecnologiche, nonché della mostruosa potenza messa a disposizione, Oculux NXG253R offre pieno supporto a NVIDIA G-Sync, oltre ad altre feature come Variable Refresh Rate (VRR) da 0 a 360Hz, una modalità ULMB in grado di supportare fino a 240Hz e il nuovissimo Reflex Latency Analyzer che cattura la latenza del sistema in modo end-to-end. Quest’ultimo, in particolare, è un rivoluzionario strumento di misurazione della latenza di sistema integrato che rileva i clic provenienti dal mouse e quindi misura il tempo necessario affinché i pixel risultanti (ad esempio il lampo della canna di una pistola) cambino sullo schermo.

Le sue caratteristiche tecniche consentiranno al monitor di sfruttare al meglio la propria GPU NVIDIA della serie Ampere ed offrire un vantaggio competitivo in titoli come Valorant, Fortnite, CS:GO, Rainbow Six: Siege e Apex Legends. Il pannello a bordo di MSI Oculux NXG253R è un Rapid IPS, che, così come i tradizionali IPS, offre ampi angoli di visione, così da non soffrire di distorsioni di colore, ed suoi cristalli liquidi sono in grado di cambiare quattro volte più velocemente se confrontati ad un normale IPS, così da garantire un tempo di risposta pari a 1ms GTG. Infine, le funzionalità Less Blue Light e Anti-Flicker certificate da TÜV Rheinland assicurano un periodo di gioco prolungato e senza fatica agli occhi, mentre lo stand regolabile permette di avere la massima ergonomia.

MSI ha assicurato che il monitor Oculux NXG253R arriverà sul mercato italiano il prossimo al prezzo consigliato di 999€, 200€ in più di quanto preventivato lo scorso settembre.