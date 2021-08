MSI MEG Core Liquid S, la nuova serie di dissipatori a liquido top di gamma

MSI ha annunciato la sua nuova serie di dissipatori, la MEG Core Liquid S. L’ultima novità all’interno della famiglia dei dissipatori MSI, nonché l’attuale top di gamma tra i modelli a liquido, si presenta in due diverse varianti, da 360mm e da 280mm. Il calore viene dissipato con l’aiuto di due ventole innovative, le MEG Silent Gale P12 di MSI, mentre il pannello IPS da 2.4” permette di visualizzare i diversi parametri del sistema e monitorare le informazioni dell’hardware.

Progettata in collaborazione con Asetek, leader mondiale nelle soluzioni di raffreddamento a liquido, la nuova serie MEG Core Liquid S rappresenta un nuovo top di gamma. Questi nuovi dispositivi pongono particolare attenzione sulla rumorosità, offrendo un’esperienza di qualità premium in tal senso. La pompa di settima generazione di Asetek fornisce inoltre una maggiore resistenza alla permeazione e una migliore durabilità.

Photo Credits: MSI

Per fornire un funzionamento silenzioso, le ventole del radiatore e le ventole del blocco del liquido supportano la modalità “Fan 0 RPM”. Gli utenti possono regolare le curve di funzionamento delle ventole tramite software MSI Center per far sì che le ventole interrompano ogni movimento e forniscano un silenzio assoluto fino a 80°C sul processore.

Photo Credits: MSI

Come anticipato, la nuova serie MEG Core Liquid S è caratterizzata dalla presenza delle nuove ventole MEG Silent Gale P12. Le pale della ventola sono realizzate in polimero a cristalli liquidi (LCP), una plastica densa in grado di resistere all’espansione termica e alle vibrazioni. Un cuscinetto idrodinamico (HDB) inoltre riduce ulteriormente l’attrito e aumenta l’aspettativa di vita della ventola, mentre delle guarnizioni antivibranti poste ai quattro angoli della ventola riducono ulteriormente le vibrazioni e il rumore.

Photo Credits: MSI

La serie MEG Core Liquid S è dotata di un display IPS da 2,4” completamente personalizzabile. Con MSI Center gli utenti possono scegliere di visualizzare le informazioni di sistema relative a CPU, GPU, PSU, ventole e persino liquido di raffreddamento. Inoltre si possono aggiungere GIF e immagini, aumentando le possibilità di personalizzazione del proprio sistema.

La nuova serie MEG Core Liquid S sarà disponibile in Italia per la fine dell’autunno 2021 e i prezzi saranno comunicati in seguito.