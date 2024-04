Ecco un dissipatore a liquido per CPU a solo 1€ dal minimo storico

Se desiderate potenziare il sistema di raffreddamento del vostro PC, soprattutto per far fronte a un utilizzo intensivo, come lunghe sessioni di gaming o carichi di lavoro simili, e siete pronti a superare l'efficacia di un tradizionale dissipatore ad aria, Amazon offre in questa Gaming Week una buona opportunità. È possibile acquistare il dissipatore a liquido MSI MAG Coreliquid E240 a un prezzo vantaggioso, con l'offerta che si avvicina molto al record storico, con il prodotto disponibile a soli 84,55€, ossia a circa 1€ in più rispetto al precedente prezzo minimo.

MSI MAG Coreliquid E240 AIO, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di MSI MAG Coreliquid E240 è consigliato a tutti gli utenti che usano intensamente il loro PC per lavoro, come grafici, video editor o sviluppatori software, che necessitano di mantenere le prestazioni della loro CPU al massimo senza incorrere in surriscaldamenti. Questo sistema di raffreddamento a liquido all-in-one, con la sua piastra di raffreddamento in rame allargata e pompa a 2 camere, separa flussi caldi e freddi per un cooling più rapido, soddisfacendo così l'esigenza di un ottimizzazione termica superiore.

Inoltre, coloro che sono anche appassionati di estetica e personalizzazione del loro setup troveranno in questo MSI MAG Coreliquid E240 un componente ineguagliabile. Grazie alle sue ventole ARGB personalizzabili e all'integrazione con Mystic Light per un'illuminazione custom, questo sistema di raffreddamento non solo garantisce prestazioni eccezionali ma aggiunge anche un tocco di classe e personalità alla configurazione del PC.

Disponibile a un prezzo di 84,55€, rappresenta un investimento ideale per chi cerca la combinazione vincente tra efficienza e stile. L'offerta fa parte dell'attuale Amazon Gaming Week che, ricordiamo, si concluderà il 5 maggio, motivo per cui non indugiate troppo, anche per non rischiare di andare in contro a un esaurimento scorte.

Vedi offerta su Amazon