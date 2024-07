Il tuo PC ha bisogno di respirare? Sconto del 28% sul dissipatore Corsair

Mantenere fresca la zona interna del case del PC non solo prolunga potenzialmente la vita dei componenti, ma riduce anche il rumore del PC, consentendo alle ventole di funzionare a regimi meno elevati. Il Corsair iCUE H150i Elite CAPELLIX XT è una soluzione ideale per questo scopo. È compatibile con vari tipi di socket sia per AMD che per Intel, quindi è adatto alla maggior parte dei casi. Su Amazon, è disponibile a un prezzo di 190,90€ anziché 266,90€ a poche ore dal Prime Day, rappresentando uno dei prezzi più bassi mai visti.

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair iCUE H150i Elite CAPELLIX XT è l'accessorio indispensabile per gli appassionati di gaming e per coloro che spingono le prestazioni dei loro sistemi al limite. Grazie al suo radiatore da 360 mm e alle tre ventole AF120 RGB ELITE, questo dissipatore a liquido per CPU è ideale per chi necessita di un sistema di raffreddamento efficace, in grado di mantenere temperature operative ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense o l'elaborazione di compiti particolarmente gravosi.

La sua efficacia si rivela anche nel contesto dell'overclocking, dove la gestione del calore diventa critica per il mantenimento delle prestazioni. Inoltre, con i suoi LED CAPELLIX luminosi, non soddisfa solo le necessità legate alle prestazioni, ma anche quelle estetiche, permettendo agli utenti di personalizzare il proprio setup con effetti di illuminazione accattivanti.

Questo lo rende perfetto anche per gli appassionati di modding o per chi desidera semplicemente aggiungere un tocco di personalità al proprio spazio gaming. Disponibile ora a un prezzo ridotto da 266,90€ a soli 190,90€, rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti coloro che vogliono migliorare l'esperienza di utilizzo del loro PC.

