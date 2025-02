MSI Modern 15 H AI, il notebook intelligente che si adatta alle tue esigenze, oggi in SCONTO! -20%

Se siete alla ricerca di un notebook versatile e potente, non potete perdervi l'offerta imperdibile su Amazon per il computer portatile MSI Modern 15 H AI. Disponibile a soli 799€, grazie a uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 999€, questo notebook rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo performante e all'avanguardia.

MSI Modern 15 H AI, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Modern 15 H AI si distingue per il suo display da 15,6 pollici FHD con refresh rate a 60Hz, ideale per chi cerca immagini nitide e dettagliate. Il cuore pulsante di questo notebook è il processore Intel Core Ultra 7 155H, supportato da 16GB di RAM DDR5 e un veloce SSD PCIe4 da 512GB, una combinazione perfetta per gestire carichi di lavoro intensivi con estrema facilità. Inoltre, la scheda grafica Intel Arc garantisce prestazioni eccellenti anche per il multitasking e le attività più impegnative.

Un elemento distintivo del Modern 15 H AI è l'integrazione del MSI AI Engine, che rileva automaticamente gli scenari d'uso e regola le impostazioni hardware per ottimizzare le prestazioni. Questo significa che potrete contare sempre su un dispositivo reattivo e adattivo, capace di supportarvi in ogni situazione. Inoltre, la presenza di una NPU (Neural Processing Unit) dedicata all'intelligenza artificiale migliora ulteriormente l'efficienza nei carichi di lavoro complessi.

La sicurezza è garantita dal pratico shutter fisico per la webcam, che protegge la vostra privacy con un semplice gesto. Per chi necessita di un'ampia connettività, il notebook offre porte USB-A, USB-C, HDMI 2.1 e microSD, permettendo anche di collegare fino a due monitor aggiuntivi per una configurazione a triplo schermo.

Con WiFi 6E per una connessione ultraveloce e Windows 11 Home preinstallato, MSI Modern 15 H AI è pronto a offrire un'esperienza d'uso fluida e moderna. Inoltre, beneficia di una garanzia di 2 anni, valida anche per acquisti con partita IVA.

Inoltre, beneficia di una garanzia di 2 anni, valida anche per acquisti con partita IVA.

