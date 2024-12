MSI presenta i nuovi handheld Claw 8 AI+ e Claw 7 AI+

MSI ha annunciato il lancio di Claw 8 AI+ e Claw 7 AI+, due PC handheld progettati per ridefinire gli standard del gaming in mobilità. Dotati dei più recenti processori Intel Core Ultra 7 di seconda generazione, offrono un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate ed efficienza energetica, rendendoli ideali sia per sessioni di gioco intensive che per l'uso quotidiano.

I modelli Claw 8 e Claw 7 sono equipaggiati con display da 8 e 7 pollici rispettivamente, con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Grazie alla tecnologia IA integrata, promettono immagini fluide, precise e ottimizzate per migliorare l’esperienza complessiva dei giochi più esosi di risorse.

Entrambi i dispositivi vantano una durata della batteria estesa rispetto al modello precedente, supportata da un’efficienza energetica senza precedenti: consumano solo 17 W, garantendo autonomia prolungata senza sacrificare le prestazioni.

Il Claw 8 AI+ si distingue per il suo design ispirato alle rocce del deserto, caratterizzato da una finitura "Sandstorm". L'ergonomia avanzata consente una presa confortevole, adattandosi perfettamente a qualsiasi dimensione della mano. Gli stick, i pulsanti e i grilletti sono stati ridisegnati per garantire maggiore precisione e fluidità nei comandi, grazie anche all'adozione di trigger e stick Hall Effect.

Entrambi i modelli integrano la tecnologia Cooler Boost HyperFlow, con un sistema a doppia ventola e doppio heat pipe, che assicura una dissipazione del calore efficiente anche durante le sessioni di gioco più intense.

I due nuovi handheld supportano oltre 150 titoli AAA grazie alla tecnologia Intel XeSS, che ne migliora le prestazioni grafiche in tempo reale. Inoltre, le doppie porte Thunderbolt 4 offrono una connettività completa, rendendo i dispositivi ideali anche come mini-PC con funzionalità Copilot+. La compatibilità con Windows e Android, tramite l'App Player, consente, infine, agli utenti di accedere a una vasta libreria di giochi mobile.

Con queste novità, MSI punta a rivoluzionare il settore del gaming portatile. Claw 8 AI+ e Claw 7 AI+ offrono non solo prestazioni eccezionali, ma anche un design curato e un'interfaccia utente semplificata grazie al software MSI Center M.

Con una potenza grafica superiore del 113% rispetto ai concorrenti e un'efficienza energetica ottimizzata a dovere, se tutte le promesse verranno mantenute durante le prime prove reali qusti due handheld potrebbero rappresentare la prima rivoluzione per questo rigoglioso settore dai tempi del primo ROG Ally.