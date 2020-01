MSI presenta MEG Aegis Ti5, desktop gaming futuristico con design a 4 camere

Nel corso di questo CES 2020 MSI ha presentato diverse novità, tra cui anche un sistema gaming desktop dal design futuristico: si tratta del nuovo MEG Aegis Ti5, un computer progettato per avere quattro camere separate, così da migliorare il raffreddamento e di conseguenza le prestazioni.

Le linee del nuovo MEG Aegis Ti5 ricordano molto da vicino quelle della vecchia serie Aegis, ma sono state rinnovate per conferire al desktop un look più moderno. Come anticipato, il nuovo sistema sviluppato da MSI offre un design a quattro camere: nella parte inferiore troviamo l’alimentatore SFX, a destra la scheda video, sulla sinistra la CPU e infine, sopra, la zona dedicata allo storage.

Sulla parte frontale troviamo, oltre ai LED RGB compatibili con Mystic Light, una particolare manopola con display LCD, con cui è possibile controllare diversi aspetti del sistema: possiamo gestire l’ecosistema Mystic Light modificando il motivo dei LED RGB, visualizzare informazioni sull’hardware (come la temperatura della CPU o la velocità delle ventole) e avviare i giochi installati sul PC.

Quest’ultima funzionalità è forse la più interessante. Avviando i propri giochi direttamente dalla manopola infatti il MEG Aegis Ti5 ottimizzerà automaticamente il sistema per ottenere le massime prestazioni, ad esempio liberando memoria RAM.

Nella parte superiore del PC troviamo il tasto d’accensione, le porte USB e i jack per cuffie e microfono. Lateralmente ci sono invece due aste estraibili, pensate da MSI per poter appoggiare il proprio headset quando non lo si indossa durante una sessione di gioco o la visione di un film.

Parlando invece di caratteristiche tecniche, questo MSI MEG Aegis Ti5 arriverà sul mercato in diverse configurazioni, tutte equipaggiate con processore Intel Core e scheda video GeForce RTX. La versione top di gamma dovrebbe includere una CPU Intel Core i9 di ultima generazione e una scheda video GeForce RTX 2080 Ti.

Il sistema offre poi 4 slot DIMM in cui installare fino a 128 GB di RAM DDR4-2666. Per quanto riguarda lo storage abbiamo invece la possibilità di inserire fino a 3 SSD M.2, due SSD SATA da 2,5″ e un HDD da 3,5″, mentre lato connettività troviamo una scheda Wi-Fi 6 Intel AX201 e LAN Gigabit (Intel I219V) o 2,5G (Intel I225V).

Insieme al MEG Aegis Ti5 MSI ci ha mostrato anche il nuovo monitor MEG381CQR. Si tratta di uno schermo 21:9 da 38″ con curvatura 2300R, equipaggiato con un pannello IPS con tempo di risposta di 1 ms, risoluzione 3840×1600 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Nella parte inferiore non manca l’illuminazione RGB, ovviamente compatibile con Mystic Light.

Il nuovo MEG381CQR è un ottimo monitor gaming da abbinare al MEG Aegis Ti5 e offre alcune caratteristiche interessanti: in basso troviamo una webcam integrata, sulla destra un tirafilo per il mouse, in alto a sinistra un supporto per webcam esterne e in basso, sempre sulla sinistra, uno schermo LCD su cui è possibile visualizzare informazioni relative al sistema.

Il desktop MEG Aegis Ti5 e il monitor MEG381CQR saranno entrambi disponibili a partire da giugno. Il prezzo è ancora da definire, ma aggiorneremo l’articolo non appena avremo più informazioni a riguardo.