Se state cercando una scheda madre compatta e affidabile per il vostro nuovo PC con processore Intel di 12ª generazione, la MSI PRO H610M-G DDR4 è disponibile su Amazon a 80,87€. Questo modello micro-ATX con socket LGA 1700 offre tutto il necessario per un sistema equilibrato: supporto RAM DDR4 fino a 3200MHz, slot PCIe 4.0 x16 per la scheda grafica, M.2 Gen3 per SSD veloci e Intel 1G LAN. La PRO H610M-G DDR4 a 80,87€ rappresenta una scelta solida per chi vuole assemblare un PC da lavoro o gaming entry-level con le ultime CPU Intel.

Prodotto in caricamento

MSI PRO H610M-G, chi dovrebbe acquistarla?

La MSI PRO H610M-G DDR4 è ideale per chi desidera assemblare un PC da ufficio o per uso domestico efficiente e affidabile, senza rinunciare alle più recenti tecnologie Intel di 12a generazione. Questa scheda madre micro-ATX si rivolge principalmente a utenti che cercano un sistema compatto per attività quotidiane come navigazione web, produttività d'ufficio, gestione documenti e multimedia. È perfetta anche per chi vuole costruire un media center o un PC familiare versatile, grazie alla presenza di tre opzioni di output video (HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e VGA) che garantiscono compatibilità con qualsiasi tipo di monitor, anche quelli meno recenti.

Particolarmente consigliata per budget ridotti, questa motherboard soddisfa le esigenze di chi necessita di un sistema stabile e aggiornato senza investire cifre elevate, mantenendo comunque margini di espansione futura. Il supporto per memoria DDR4 fino a 3200MHz e uno slot M.2 Gen3 vi permetteranno di ottenere prestazioni fluide nelle operazioni di tutti i giorni, mentre la connettività Intel Gigabit LAN garantisce velocità e stabilità nella navigazione. La tecnologia MSI Core Boost assicura inoltre un'alimentazione stabile anche sotto carico, rendendola affidabile per utilizzi prolungati in contesti professionali o domestici dove la continuità operativa è fondamentale.

La MSI PRO H610M-G DDR4 è una scheda madre micro-ATX progettata per i processori Intel di 12a generazione con socket LGA 1700. Offre supporto per memorie DDR4 fino a 3200MHz, uno slot PCIe 4.0 x16 per la scheda grafica, uno slot M.2 Gen3 per SSD veloci e connettività Intel 1G LAN, con uscite video HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e VGA per massima compatibilità.

Vedi offerta su Amazon