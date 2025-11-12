Avatar di Ospite Lag Ace #211 0
ma alla fine è solo un render, Microsoft non ascolterà mai...
Aero e Windows 7 avevano portato l'eleganza nella grafica, poi Windows 8 ha reso tutto grezzo per gli smartphone.
Con Windows 10 è andata un pò meglio ma con l'11 avevano chiuso la porta alle personalizzazioni che adesso, forse (speriamo), stanno piano piano tornando.

Il grosso problema è tutto quello che c'è sotto che è sempre lo stesso da Windows NT...
aero e compagnia cantante erano solo dei mangia ram e mangia cpu. I liquid glass su mac non dà problemi unicamente perchè l'architettura M è talmente sovradimensionata che gira tutto bene. Su Win invece, nonostante le nuove CPU e RAM, la gestione delle risorse è sempre, a distanza di decenni, un problema. Sarebbe meglio evitassero ogni frivolezza stilistica.
io sto ancora usando 7 e va benissimo così
sempre meglio dei designer veri di Microsoft che non sanno più dove mettere le mani
io sto ancora usando 7 e va benissimo così
Io sto ancora usando Windows 3.11 e va benissimo così
Le "notizie" sui concept, soprattutto di "artisti", sono la cosa più stup1dA e inutile che si possa leggere. Evitate di pubblicare idiz0z1e come queste.
