quindi basta una vpn e si bypassa tutto? mi sembra un po' inutile
Mah... io capisco proteggere i minori ma alla fine chi vuole aggirare il sistema lo aggira comunque
quindi basta una VPN e ciao ciao controlli...
Tutto questo casino per niente, i ragazzini troveranno comunque il modo
ciao,
condivido qui il mio pensiero da padre, francamente sono più preoccupato che i miei figli si iscrivino di nascosto a facebook, instagram o similari dove possono essere adescati da qualcuno piuttosto che vedano materiale pornografico
non ho capito una cosa: l'app quando esce esattamente?
Sai Nancy, sono convinto che se togliessero tutti i siti porno da internet... rimarrebbe un solo sito su cui sarebbe scritto “RIDATECI IL PORNO!”
Ahahah Tor goes brrr
Si sta cercando di sconfiggere un drago sputafuoco armati di uno stecchino.
Limitazione ridicola aggirabile da chiunque che coinvolge una briciola di siti per adulti.
Sarei curioso di sapere alla fine quanto costerà alla collettività tutto sto sistema inutile che metteranno su
Ennesima legge inutile che creerà solo problemi a chi rispetta le regole
e dimentichi che per ovvie ragione sono i minori, o comunque chi e' nato intorno agli anni 2010, piu' predisposto e "bravo" ad aggirare i blocchi regionali (cosi' come non saprebbero nemmeno dove mettersi le mani se vedessero una videocassetta o una tv senza telecomando). Peraltro, mi chiedo una cosa: vuoi proteggere i minori? allora perche' si evita di inserire in lista tutti quei siti che offrono contenuti con violenza, sangue armi etc?? Perche' i social che sono il piu' grande veicolo di tutto questo, porno e violenza, e non sono colpiti?? Il solito bigottismo becero di una certa parte politica...
Ma perché non pensano semplicemente a educare i genitori invece di ste cose
Sono ancora tutti raggiungibili dall'italia...
bloccare 48 siti quando ce ne sono migliaia... geniale proprio
