Questo notebook con IA è scontato da inizio aprile... te ne eri accorto?

Se siete alla ricerca di un notebook gaming di ultima generazione, aprile potrebbe essere il momento perfetto per fare il grande passo. MSI Pulse 17 AI è attualmente in sconto su Amazon a 1.499€, con un risparmio netto di 100€ rispetto al prezzo originale. Questo portatile non è solo pensato per i gamer più esigenti, ma anche per chi lavora con applicazioni pesanti o si dedica alla creazione di contenuti, grazie a un hardware avanzato e soluzioni AI intelligenti.

MSI Pulse 17 AI C1VFKG-075IT, chi dovrebbe acquistarlo?

Al cuore del Pulse 17 AI batte il recente Intel Core Ultra 7 155H, un processore che segna un importante salto evolutivo grazie alla presenza della prima NPU integrata, capace di ottimizzare le prestazioni AI senza sacrificare l’efficienza energetica. A completare il quadro c’è la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, basata sull’architettura Ada Lovelace, che garantisce performance buone e un'esperienza grafica immersiva sia in gioco che nei software creativi più avanzati.

Anche l’esperienza visiva e interattiva è curata nei minimi dettagli. Il display da 17” con refresh rate di 165Hz e rapporto 16:10 assicura immagini fluide e ampie, ideali per sessioni di gioco intense ma anche per il multitasking. La tastiera RGB a 24 zone, con tasti WASD retroilluminati e copritasti personalizzati, aggiunge un tocco di stile e funzionalità, mentre il sistema di raffreddamento avanzato con 6 condotti di aerazione e tecnologia shared-pipe garantisce un funzionamento silenzioso e performante anche sotto stress.

A tutto questo si aggiungono dettagli che fanno davvero la differenza: il supporto per SSD PCIe Gen 4 e memoria DDR5, il MUX Switch per scegliere tra performance o autonomia, e il sistema MSI AI Engine, capace di rilevare automaticamente le vostre attività e adattare le risorse hardware per prestazioni ottimali. Insomma, se non vi eravate ancora accorti dell’offerta, ora è il momento giusto per approfittarne.

