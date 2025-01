Le RTX 50 di MSI sono un mix di potenza estrema e design aggressivo

MSI ha presentato la sua nuova gamma di schede grafiche GeForce RTX 50 nelle varianti SUPRIM, Vanguard, Gaming e Ventus, offrendo design eclettici per tutti i segmenti di mercato. Le nuove GPU NVIDIA basate sull'architettura Blackwell potenziata dall'IA saranno disponibili in diverse configurazioni custom realizzate da MSI.

L'azienda taiwanese si conferma all'avanguardia nel settore delle schede grafiche, proponendo soluzioni ad alte prestazioni con sistemi di raffreddamento avanzati e PCB ingegnerizzati internamente per spingere al massimo le nuove GPU NVIDIA.

SUPRIM SOC e SUPRIM Liquid SOC: il top di gamma

Al vertice della lineup troviamo le varianti SUPRIM SOC e SUPRIM Liquid SOC della GeForce RTX 5090. Questi modelli puntano sull'estrema efficienza del raffreddamento ad aria e a liquido (AIO), con nuovi approcci progettuali che includono le più recenti soluzioni termiche HYPER FROZR e Superior Hybrid.

Le ventole Stormforce a 7 pale con texture artigliata catturano perfettamente il DNA "Dragon" di MSI, offrendo un flusso d'aria ottimale con rumorosità minima.

La SUPRIM SOC richiede 4 slot di spazio con dimensioni di 359x150x76mm. Il backplate presenta un look più raffinato con un ampio taglio per far fuoriuscire l'aria calda dalla terza ventola. Il lato è impreziosito da un logo LED RGB e dal logo diamantato SUPRIM.

La versione SUPRIM Liquid SOC utilizza invece un design a doppio slot con una singola ventola sullo shroud principale e un radiatore da 360mm, un importante upgrade rispetto ai 240mm del modello precedente. Le dimensioni sono di 280x148x51mm.

Gaming Trio: la serie storica si rinnova

La serie Gaming Trio si rinnova con un look più audace e aggressivo, mantenendo l'iconico design con texture artigliata sul frontale che emette illuminazione RGB. È disponibile sia in nero che in bianco.

Sotto la scocca troviamo il nuovo sistema di raffreddamento Tri Frozr 4 con ventole aggiornate e un nuovo design del dissipatore che migliora le tecnologie Wave Curved e Air AnteGrade Fin viste sui modelli precedenti.

Vanguard: la nuova serie di fascia alta

MSI introduce la nuova serie Vanguard, che può essere vista come una fusione tra le linee SUPRIM e Gaming. Queste schede offrono un look futuristico con abbondante illuminazione RGB sul frontale e sui lati.

I modelli top di gamma come la RTX 5090 SOC adottano un massiccio design a 4 slot pur mantenendo la configurazione a tripla ventola Stormforce. Sotto la scocca troviamo una camera di vapore avanzata, heatpipe e alette ottimizzate.

Inspire: eleganza in formato compatto

La serie Inspire riprende l'elegante look champagne-gold della precedente linea EVOKE in un formato compatibile con case SFF. Utilizza le stesse ventole Stormforce dei modelli di fascia alta ma senza illuminazione RGB, per esaltare il design raffinato.

Ventus: custom design a prezzo contenuto

La serie entry-level Ventus offre PCB e sistemi di raffreddamento custom. Disponibile in configurazioni a 2 o 3 ventole, anche in colorazione bianca, è pensata per build compatte grazie al formato SFF-Ready.

Con questa nuova gamma RTX 50, MSI dimostra ancora una volta il suo impegno nel segmento delle schede grafiche custom, offrendo modelli per ogni fascia di mercato.