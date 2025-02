Asus apre i preordini per i notebook con RTX 50. Prezzo minimo assicurato con Amazon

Asus ha ufficialmente aperto i preordini per i suoi nuovi notebook equipaggiati con le potenti GPU della serie RTX 50, una novità che promette di rivoluzionare il mercato dei computer portatili da gaming e non solo. Le schede grafiche RTX 50 per desktop hanno già fatto un passo significativo in avanti in termini di prestazioni, e le versioni laptop non sono da meno. Con l'annuncio di questi nuovi modelli, Asus si inserisce in un segmento competitivo, offrendo PC che soddisfano le esigenze di tutti, dai professionisti del gaming ai creatori di contenuti.

Notebook Asus con RTX 50, chi dovrebbe acquistarli?

La gamma di notebook RTX 50 di Asus si distingue per la possibilità di scegliere tra tre varianti di GPU: la potente RTX 5090, la performante RTX 5080 e la versatile RTX 5070 Ti. Quest'ultima, pur non essendo il modello di punta, offre comunque prestazioni straordinarie, capaci di gestire senza problemi anche i carichi di lavoro più pesanti, dal gaming alle applicazioni professionali. Questa scelta amplia le opzioni per tutti i tipi di utenti, permettendo di scegliere il giusto equilibrio tra prezzo e prestazioni.

L’aspetto che rende ancora più interessante questa offerta è la garanzia del miglior prezzo tramite Amazon. Acquistando uno dei nuovi notebook Asus in preordine, gli utenti possono stare tranquilli, sapendo che se il prezzo dovesse abbassarsi prima della data di rilascio (15 giugno), la differenza sarà rimborsata. Una misura che garantisce un ulteriore vantaggio economico, facendo della prenotazione una scelta ancor più conveniente.

Con la concorrenza che si fa sempre più agguerrita, Asus ha scelto di lanciare quasi in contemporanea i nuovi modelli con MSI, anch’essi dotati delle stesse GPU RTX 50. Tuttavia, il vantaggio di Asus risiede nella proposta di un ampio ventaglio di opzioni, con notebook pensati per rispondere alle necessità di una clientela molto variegata. Per chi fosse interessato, è possibile trovare tutti i link per i preordini su Amazon, dove si possono scoprire le offerte in dettaglio e garantire il proprio laptop al miglior prezzo possibile.

Con RTX 5090

Con RTX 5080

Con RTX 5070 Ti