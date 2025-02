NVIDIA risolve i problemi di schermo nero con i nuovi driver

Le nuove NVIDIA RTX 50 stanno affrontando un periodo decisamente difficile: oltre ai problemi di disponibilità, numerosi utenti hanno segnalato problemi di "schermo nero". Finalmente, dopo settimane di segnalazioni, l'azienda californiana ha rilasciato un nuovo driver che promette di risolvere queste problematiche, offrendo un sospiro di sollievo agli early adopter delle potenti – e costosissime – schede grafiche di ultima generazione.

Il driver 572.60 è ora disponibile sia attraverso il sito ufficiale NVIDIA, che direttamente tramite la nuova App. Nelle note di rilascio, la casa produttrice si limita a menzionare in modo estremamente sintetico la risoluzione di "vari problemi di schermo nero" relativi alle RTX 50, senza fornire ulteriori dettagli tecnici sulla natura del malfunzionamento.

Questo aggiornamento rappresenta una soluzione fondamentale per chi si è trovato a fronteggiare situazioni paradossali, come quella vissuta dalla redazione di PC Gamer, dove una scheda RTX 5090 funzionava esclusivamente con refresh rate limitato a 60 Hz, annullando di fatto uno dei principali vantaggi dell'investimento in hardware di fascia alta.

Prima dell'uscita di questo driver, alcuni produttori come MSI avevano già proposto soluzioni alternative tramite aggiornamenti del BIOS video. Tuttavia, l'aggiornamento del vBIOS comporta sempre rischi maggiori rispetto a un semplice update driver, motivo per cui l'intervento software di Nvidia rappresenta l'opzione più sicura per la maggioranza degli utenti.

Non solo schermi neri: gli altri problemi risolti

Il nuovo driver non si limita a sistemare i fastidiosi blackout video. L'aggiornamento affronta anche numerose altre problematiche riportate dagli utenti nelle ultime settimane. Tra queste, spiccano i crash all'avvio di Adobe Substance 3D Sampler, la corruzione delle texture durante il rendering con raytracing in Adobe Substance 3D Painter e prestazioni inaspettatamente basse sui test CUDA Vpath in VRay 6.

Particolarmente interessante è la risoluzione di problemi audio riscontrati quando la GPU è collegata tramite DisplayPort 1.4 con DSC attivo a frequenze di aggiornamento molto elevate, una configurazione sempre più comune tra gli appassionati di gaming competitivo e gli utenti enthusiast. Anche le corruzioni di immagine su pattern 2D pixelati, un problema meno grave ma comunque fastidioso, trovano soluzione in questo aggiornamento.

Supporto migliorato per i titoli più recenti

Oltre alle correzioni, il driver 572.60 introduce il supporto per DLSS 4 in Naraka: Bladepoint, implementando tutte le più recenti tecnologie sviluppate specificamente per le RTX 50. DLSS 4 rappresenta l'ultima evoluzione del sistema di upscaling intelligente di NVIDIA. L'aggiornamento include anche ottimizzazioni per Monster Hunter Wilds, il recente titolo Capcom (in offerta su Instant Gaming) che sta riscuotendo notevole successo tra gli appassionati della serie.