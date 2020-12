MSI, SAM anche con AMD Ryzen 3000/4000G e GPU RTX 30

MSI, come condiviso dai colleghi di WCCFTech, ha deciso di condividere alcuni screenshot in cui viene mostrata la funzione Resizable BAR attiva in sistemi dotati di CPU AMD Ryzen 3000, Ryzen 4000G e GPU Nvidia RTX serie 30 a bordo di una scheda madre X570 dell’azienda taiwanese.

SAM (Smart Access Memory), nome commerciale che AMD ha dato alla funzione Resizable BAR, è stato rapidamente adottato su sistemi dotati di CPU e GPU molto diverse dagli AMD Ryzen serie 5000 e dalle Radeon serie RX 6000 per cui l’azienda americana aveva inizialmente offerto supporto.

Resizable BAR è già stato avvistato anche su sistemi Intel Z490 con schede video Nvidia della famiglia RTX 30 oppure su schede madre Asus con a bordo CPU Ryzen di prima generazione, solo per fare alcuni esempi.

MSI sembra abbia deciso di rendere disponibile la funzione anche per le CPU AMD Ryzen serie 3000 e serie 4000G. La piattaforma su cui l’azienda ha effettuato i test (e da cui ha preso gli screenshot che potete vedere più in basso) è composta dalla mobo MSI X570 Unify e da una GPU Nvidia serie RTX 30 non meglio specificata, su cui si sono alternate le CPU AMD Ryzen 7 3700X e AMD Ryzen 7 4700G.

Recentemente erano circolate voci riguardo l’impossibilità per le CPU AMD di vecchia generazione di ottenere il supporto a SAM a causa della mancanza di istruzioni PDEP specifiche. A titolo di confronto, le istruzioni delle PDEP/PEXT sule CPU Zen 3 sono 250 volte più veloci di quelle delle CPU Zen 2. Tuttavia ciò non si è rivelato vero, Dr. Ian Cutress di Anandtech ha ricevuto una risposta ufficiale da AMD in cui viene affermato che le istruzioni PDEP non impediscono a SAM di essere abilitato o meno sulle vecchie CPU Ryzen.

Ora dobbiamo attendere l’aggiornamento finale dei driver da parte di Nvidia per quantificare tutti i vantaggi prestazionali che Resizable BAR ha da offrire, almeno i produttori di schede madri si stanno dimostrando pronti all’arrivo della funzione e nelle prossime settimane pubblicheranno i rispettivi BIOS per le schede madri Intel e AMD.