MSI svela MAG X570 Tomahawk WiFi, scheda madre per Ryzen 3000

MSI, noto produttore taiwanese, ha introdotto la nuova scheda madre MAG X570 Tomahawk WiFi per CPU AMD Ryzen 3000. Questa supporta fino a quattro banchi RAM DDR4 in dual channel, con frequenza massima di 4600MHz e fino a un massimo di 128GB.

La MSI MAG X570 Tomahawk WiFi si presenta in formato ATX, è compatibile col socket AM4 ed è basata sul chipset AMD X570, come facilmente intuibile dal nome. Per quanto riguarda gli slot PCIe 4.0, ne troviamo due con interfaccia x16 e due con interfaccia x1. Sono poi disponibili 6 connettori SATA III e due slot M.2 PCIe 4.0 x4, inoltre la scheda supporta configurazioni RAID 0, 1 e 10.

Questa scheda include il controller di rete Realtek 8125B che permette una connessione cablata da ben 2.5Gbps. La scheda di rete wireless è una Intel Wi-Fi 6 AX200, che, come suggerisce il nome, supporta la tecnologia Wi-Fi 6 per connessioni wireless fino a un massimo di 9,6Gbps. Supportato anche il Bluetooth 5.

La connettività è al top, infatti la MAG X570 Tomahawk WiFi offre tre porte USB 3.2 Gen2 tipo A, una porta USB 3.2 Gen2 tipo C, due porte USB 3.2 Gen1 tipo A e due porte USB 2.0; seguono i jack audio, un’uscita audio ottica S/PDIF, un’uscita HDMI, la porta Ethernet citata in precedenza, un vecchio ingresso PS/2 e i due connettori per le antenne della scheda Wi-Fi.

Per la gestione dell’audio abbiamo un codec Realtek ALC1200, in grado di offrire un audio a 7.1 canali. Prezzo e disponibilità non sono ancora stati annunciati.