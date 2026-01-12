Avatar di Ospite Java_Lord #432 0
0
ma quindi alla fine quanto viene a costare con tutti sti aumenti?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Ruby_Master #547 0
0
beh se i margini sono bassi è un loro problema, mica devono scaricare tutto sui clienti
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite React_Bow #318 0
0
beh se i margini sono bassi è un loro problema, mica devono scaricare tutto sui clienti
Se non ti piace la cosa, puoi sempre comprare una console della concorrenza, mica te l'ha ordinato il medico di comprare una Switch...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.