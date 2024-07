Noctua NH-D15 G2 finalmente disponibile, debutta a 149€

Il nuovo Noctua NH-D15 G2 è finalmente disponibile: dopo l'annuncio al COMPUTEX 2024, il nuovo dissipatore ad aria top di gamma dell'azienda austriaca è acquistabile su Amazon a 149 euro.

Il nuovo dissipatore sfrutta le nuove ventole NF-A14x25r G2 da 140mm con cornice rotonda, otto heatpipe e torri più dense, con un maggior numero di alette capaci di dissipare più calore.

“I nostri prodotti G2 sono frutto di anni di lavoro ed è incredibile poterli finalmente offrire ai nostri clienti”, afferma Roland Mossig, CEO di Noctua. “Abbiamo affrontato varie sfide sia nella progettazione che nella produzione, ma abbiamo fatto il possibile per assicurarci che i G2 siano degni successori di alcuni dei nostri modelli più emblematici. Sono sicuro che, quando li avrete tra le mani, potrete percepire la dedizione e la perseveranza che abbiamo messo nella creazione di questi ventilatori e dissipatori di calore.”

Oltre a migliorare le prestazioni, il nuovo Noctua NH-D15 G2 migliora anche la compatibilità grazie tre differenti versioni, tutte al prezzo di 149€, che si adattano a diverse CPU.

Versione standard : Adatta soprattutto ai processori AMD Ryzen AM5 se montata con l'offset, o ai processori Intel LGA1700 se abbinata alle rondelle NM-ISW1 o ai Contact Frame di terze parti.

: Adatta soprattutto ai processori AMD Ryzen AM5 se montata con l'offset, o ai processori Intel LGA1700 se abbinata alle rondelle NM-ISW1 o ai Contact Frame di terze parti. Versione HBC (High Base Convexity) : ottimizzata per CPU Intel con socket LGA 1700 che sono installate da molto tempo e, di conseguenza, sono state deformate dalla pressione del socket.

: ottimizzata per CPU Intel con socket LGA 1700 che sono installate da molto tempo e, di conseguenza, sono state deformate dalla pressione del socket. Versione LBC (Low Base Convexity): ottimizzata per CPU relativamente piatte, come le CPU AMD AM5 (anche senza offset), AM4, LGA2066, e così via.

Se volete aggiornare il vostro dissipatore usando le nuove ventole NF-A14x25r G2, potete farlo: sono disponibili separatamente, sia in versione singola che in un pack doppio perfetto per configurazioni push-pull.