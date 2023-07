Kopite7kimi, noto per essere una tra le fonti più autorevoli riguardo alle indiscrezioni sulle prossime uscite hardware di NVIDIA, sembra aver mantenuto un profilo relativamente basso riguardo agli ultimi rumors sulla serie GeForce RTX 40. Questa scelta potrebbe essere giustificata dal fatto che gran parte della lineup RTX 40 è già stata rilasciata.

Tuttavia, con l’avvicinarsi del primo anniversario dell’annuncio della RTX 4090, previsto per settembre, in molti si stanno chiedendo se NVIDIA abbia in mente un aggiornamento mid-gen anche per i suoi modelli più performanti.

Sebbene NVIDIA abbia già lanciato due modelli Ti (4070/4060), finora non ci sono stati segnali riguardo a un possibile arrivo di una RTX 4090Ti o di una RTX 4080Ti, due modelli che rappresenterebbero una scelta naturale per compiere un piccolo aumento delle specifiche in attesa della, ovvia, serie 50.

Tenendo presente che l’attuale RTX 4090 non sfrutta completamente l’AD102, sarebbe ragionevole aspettarsi un modello di fascia più alta con un maggior numero di core e una memoria GDDR6X, o addirittura GDDR7, più veloce. Tuttavia, sembra che al momento tali piani non siano negli interessi di NVIDIA, specialmente considerando che al momento, la RTX 4090 è la GPU più potente attualmente sul mercato.

Kopite7kimi ha affermato, inoltre, che pur non essendoci piani per una RTX 4090Ti, NVIDIA introdurrà dei nuovi modelli AD103/AD106 per la serie RTX 4070 e 4060. È importante sottolineare che questi nuovi modelli non costituiranno SKU del tutto inediti ma verosimilmente saranno pensati per ottimizzare le vendite specialmente nel mercato cinese.

In tutto questo c’è anche da considerare la scarsa concorrenza da parte di AMD in questo segmento ad alte prestazioni. Sebbene siano circolate voci riguardo a una possibile introduzione della tecnologia 3D V-Cache nella serie RDNA3 di AMD, queste speculazioni non sembrano destare particolare preoccupazione a NVIDIA. Fino a quando non si verificheranno cambiamenti significativi nel mercato, quindi, sembra improbabile che venga introdotta una RTX 4090Ti.