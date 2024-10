Non vi bastano le USB-C? Ci pensa ASRock con la nuova Z890 Taichi Aqua

Quante volte vi è capitato di dover collegare dei dispositivi moderni al vostro PC, prima di rendervi conto che non avevate abbastanza porte USB-C? ASRock ha deciso di risolvere una volta per tutte questo problema, forse in maniera un po' troppo radicale, inserendo nella nuova ASRock Z890 Taichi Aqua solamente porte USB tipo C.

Il pannello posteriore integra 10 USB totali, ma nessuna di queste è di tipo A. Ci sono due Thunderbolt 4, quattro USB 3.2 Gen2 a 10Gbps e quattro USB 3.2 Gen2 5Gbps. inutile dire ovviamente che con questa scheda madre c'è il problema opposto: se si ha bisogno di una classica USB-A bisogna fare affidamento alle porte frontali del case, altrimenti è obbligatorio ricorrere a un adattatore.

Nonostante i vantaggi delle porte USB-C in termini di versatilità e velocità, l'eliminazione totale delle porte USB-A potrebbe creare problemi di compatibilità. Molte periferiche comuni come mouse, tastiere e cuffie utilizzano ancora il classico connettore, obbligando come detto gli utenti a ricorrere ad adattatori o hub USB per collegare i propri dispositivi.

La scelta di ASRock potrebbe anticipare un trend futuro, spingendo verso una più rapida adozione delle USB-C, ma nel breve termine potrebbe limitare l'attrattiva della scheda madre per molti utenti. La gamma Taichi Aqua è sempre stata per pochi appassionati, ma questa scelta potrebbe escludere molti più utenti rispetto al passato.