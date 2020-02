NordVPN compie gli anni, 70% di sconto sul piano triennale e un regalo casuale in omaggio

In occasione del suo compleanno, NordVPN ha appena lanciato in rete un’offerta davvero senza eguali, che vi permetterà non solo di ottenere l’abbonamento con uno sconto pari al 70% (praticamente un prezzo da Black Friday), ma anche di poter ricevere in regalo in modo casuale un piano da 1 mese, 1 anno, 2 anni o 3 anni!

Di per sé la promozione è già molto conveniente, in quanto propone un prezzo per mese di appena 3,1o euro sul piano di abbonamento triennale, con in più la solita garanzia di poter essere rimborsati entro un massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione.

E non è tutto! Perché con la sottoscrizione, NordVPN vi regalerà la possibilità di vincere, in modo del tutto casuale, un ulteriore abbonamento di uno dei suoi piani disponibili (1 mese, 1 anno, 2 anni o 3 anni) in modo completamente gratuito!

Occorre semplicemente sottoscrivere l’abbonamento seguendo poi le indicazioni sul sito, ed il gioco è fatto. La vincita è sempre garantita, e non vi resterà che sperare di essere fortunati nel ricevere in regalo uno dei piani migliori tra i disponibili. Di per sè, in ogni caso, stiamo comunque parlando di una delle migliori promozioni sul mercato con, in più, la garanzia di NordVPN, che può vantare più di 5400 server in oltre 60 Stati, cifratura con chiave a 2048 bit, fino a 6 dispositivi supportati, ottima protezione da perdite DNS, kill switch, estensioni proxy per Chrome e Firefox e opzioni di pagamento che includono Bitcoin, PayPal e carte di credito.

Un servizio davvero ottimo e completo che, non a caso, abbiamo inserito nel nostro articolo relativo alle migliori VPN attualmente disponibili sul mercato in questo 2020. Dunque fidatevi di noi e approfittatene!

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di NordVPN «

