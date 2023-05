NordVPN ha annunciato di aver aperto nuovi server a Roma, per potenziare le connessioni di chi vive nel centro-sud. Chi usa una VPN per ragioni di sicurezza e non semplicemente per figurare in un altro stato, da oggi potrà beneficiare di velocità di connessioni maggiori e minore latenza rispetto a quella che si avrebbe collegandosi ad esempio ai server di Milano, o di altre zone dell’Europa settentrionale.

I miglioramenti in termini di prestazioni sono legati al fatto che i server sono davvero a Roma, non si tratta di server virtuali con IP italiano. Collegarvisi permette di crittografare il proprio traffico e rendere più sicura la propria connessione, proteggendo i propri dati anche da possibili attacchi informatici, nascondendo l’indirizzo IP e tutelando la privacy.

Se avete avuto modo di provare NordVPN, saprete già che l’uso dell’applicazione (o del software per PC) è semplicissimo: basta selezionare il paese dalla mappa e cliccare connetti. I server di Roma come detto potrebbero essere interessanti per chi abita al centro-sud e vuole proteggere il proprio traffico, ma questo non è certo l’unico motivo per cui usare una VPN: se ad esempio vi serve figurare in un paese specifico, magari per accedere a contenuti geolocalizzati come BBC iPlayer, visibile solamente dal Regno Unito, dovrete connettervi ai server di quel paese, quindi scegliere ad esempio Londra, Manchester o uno degli altri disponibili. Un altro motivo potrebbe essere legato all’uso di funzionalità come l’home banking: se siete all’estero potreste avere dei problemi, ma basterà collegarsi a un server italiano per risolverli.