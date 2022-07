Dei servizi VPN abbiamo avuto modo di parlarvi molto spesso. Vi abbiamo spiegato cos’è e cosa serve una VPN e abbiamo approfondito l’utilizzo delle virtual private network. E ormai la definizione dovrebbe essere abbastanza chiara, ovvero un servizio per la connessione a internet tramite i cosiddetti tunnel, metodi di collegamento sicuri e soggetti a crittografia, con cui i dispositivi accedono alla rete di solito per mezzo di un client.

Per la definizione completa e particolareggiata, vi invitiamo a recuperare le guide linkate qui sopra, mentre in questa sede vogliamo darvi cinque motivi per cui vale la pena usare una VPN. Nei vari commenti alle nostre guide, molti di voi hanno manifestato il dubbio sull’effettiva utilità di un servizio di VPN e, se è vero che non tutti gli utenti abbiano la necessità di utilizzarlo, è altrettanto vero che ci sono diversi casi d’uso che rendono l’utilizzo di una virtual private network un requisito abbastanza fondamentale, se non imprescindibile.

Come funziona una VPN in sintesi

A chi serve davvero una VPN?

A questo punto, rispondiamo brevemente alla domanda che molti di voi si sono posti, ovvero a chi serve davvero una VPN. Innanzitutto, un servizio di VPN può tornare estremamente utile a chi si trova all’estero per motivi di studio o di lavoro ma non vuole perdere l’occasione di guardare i propri contenuti in streaming preferiti nella propria lingua. Come ormai saprete, i cataloghi dei servizi come Netflix, Amazon Prime Video o Disney Plus variano a seconda dell’area geografica. Di conseguenza, non troverete contenuti in italiano se, ad esempio, vi trovate negli USA, dato che avrete accesso a quel catalogo. D’altro canto, anche i contenuti stessi cambiano, ad esempio in base ai diritti di distribuzione, quindi potreste non poter vedere determinati episodi in un altro Paese. Oppure, diciamolo apertamente, potreste anche voler guardare qualcosa ancora non disponibile in Italia, accontentandovi di guardarlo in inglese. In ogni caso, per potere accedere a cataloghi non corrispondenti alla vostra effettiva posizione fisica, dovrete adoperare una VPN, che farà in modo che i sistemi di tracciamento delle piattaforme di streaming riconoscano la vostra connessione proveniente da una o un’altra area del pianeta, tramite la gestione degli indirizzi IP e la connessione ai server VPN.

Sempre restando in tema di viaggi, una VPN torna utile a chi si sposta spesso per lavoro e magari si collega alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti e hotel. Trattandosi di connessioni non esattamente sicure, non è consigliabile accedere al proprio home banking, per fare un esempio, dato che la connessione potrebbe essere intercettata da malintenzionati. La VPN crea un tunnel criptato che vi aiuta a tenere il vostro traffico al sicuro. Lo stesso possiamo dire per chi viaggia in Paesi in cui l’accesso a Internet e ai servizi che diamo per scontati, come Google e i social network, sono regolamentati da leggi e restrizioni molto severe.

I casi d’uso sono molti, e sarebbe lungo e noioso trattarli tutti in questo modo, ecco perché abbiamo stilato un elenco dei 5 motivi per cui dovreste usare una VPN, in cui ricadono praticamente tutte le situazioni più comuni in cui è opportuno dotarsi di un servizio del genere.

I 5 motivi per usare una VPN

1. Proteggere privacy e anonimato

Come dicevamo, collegarsi dalla hall del vostro hotel o attraverso un access point pubblico potrebbe mettere a rischio privacy e anonimato. Si tratta di reti più vulnerabili di una rete privata o aziendale, per questo motivo, sottoporre il vostro traffico dati al tunnel criptato di una VPN vi aiuta a “blindare” i vostri dati, soprattutto quelli più sensibili come le credenziali del vostro home banking, o l’accesso alla vostra casella email di lavoro, considerata confidenziale. Questo punto è uno di quelli citati sempre fra i principali benefici connessi all’uso di una VPN.

2. Evitare la censura

Al punto immediatamente precedente si collega il discorso della censura. Non tutti i Paesi considerano l’accesso al web come un diritto universale, e in alcuni luoghi, oltre a pesanti restrizioni all’utilizzo di Internet, si aggiunge anche una pesante censura che, ad esempio, oscura interi siti e servizi, come Google o Facebook. Se per un motivo o per un altro vi trovate in un luogo del genere, una VPN è fondamentale per utilizzare i servizi web senza rischiare di subire conseguenze spiacevoli. Se poi rientrate in categorie sensibili, come attivisti politici o giornalisti, è opportuno scegliere con maggiore cura il servizio VPN, poiché non tutti garantiscono lo stesso livello di protezione. Ad esempio, potreste valutare una delle migliori VPN per la Cina, se questa è la vostra prossima destinazione.

3. Sbloccare contenuti geolocalizzati

Come dicevamo, ogni territorio ha il proprio catalogo nell’ambito dei servizi di streaming. Ciò è dovuto dal fatto che i diritti di distribuzione, localizzazione e così via variano in base al Paese. Di conseguenza, se volete accedere a un catalogo internazionale, oppure semplicemente volete entrare nel catalogo italiano mentre siete all’estero, una VPN è l’unico modo con cui potrete effettuare questa operazione. Tenete conto che questa pratica non è vista di buon occhio dalle piattaforme, infatti vengono spesso adottati meccanismi per rendere più difficile l’accesso agli account tramite VPN, ad esempio creando una blacklist di indirizzi IP o sistemi più sofisticati. Netflix è particolarmente agguerrita da questo punto di vista, di conseguenza, occorre scegliere con attenzione la VPN se il vostro obiettivo prioritario è, appunto lo streaming. Un buon punto di partenza può essere la nostra guida alle migliori VPN per Netflix.

4. Risparmiare sui voli

Forse lo saprete già, ma il prezzo finale di un volo cambia in base alla posizione geografica da cui si effettua la prenotazione. Per questo motivo, utilizzando una VPN, con l’accortezza di cancellare i cookie e utilizzare la modalità Anonimo/In incognito tra una ricerca e l’altra, è possibile prenotare i vostri prossimi voli risparmiando anche belle cifre. Tenete presente che alcune compagnie aeree e alcuni aggregatori hanno adottato dei sistemi per contrastare l’uso delle VPN, quindi potreste dover fare vari tentativi prima di trovare il servizio giusto.

5. Navigare più velocemente

Sembra controintuitivo, dato che di solito le VPN possono rallentare la vostra connessione, a seconda del server e del protocollo che scegliete, tuttavia, usare una VPN in determinati contesti può migliorare la vostra connessione. Un esempio su tutti è il bypass del traffico dell’ISP. Se vi trovate in viaggio e state navigando da una rete molto congestionata perché ci sono tante persone collegate, utilizzare una VPN vi permetterà di aggirare il problema passando da un server più libero. In questo modo, potrete guardare i vostri contenuti senza continue interruzioni per il buffering e migliorare in generale la vostra esperienza di navigazione.

Altri casi d’uso

Ci sono altri motivi per cui vale la pena usare una VPN, come proteggervi dalla raccolta dati del vostro ISP, per fare un esempio. I dati di navigazione vengono conservati per un certo periodo di tempo definito dalle normative di riferimento. In Italia, tale periodo varia da 6 mesi a 2 anni a seconda dei casi, quindi utilizzare una VPN che implementa un’ottima policy di no-log (verificate sempre i termini di servizio e assicuratevi che siano stati fatti degli audit di sicurezza indipendenti) vi aiuta a non lasciare traccia delle vostre attività.

Un altro caso, sebbene possa suonarvi strano, è il gaming. Infatti, le VPN possono proteggervi durante le vostre sessioni di gioco contro possibili violazioni e attacchi, ma potrebbero anche consentirvi di provare titoli non ancora disponibili sul nostro territorio. E, in effetti, alcune VPN potrebbero migliorare anche le vostre prestazioni di rete, riducendo il ping e aumentando la velocità sia in download che upload. Se volete approfondire la questione, vi invitiamo a leggere la nostra guida alle migliori VPN per giocare.

Conclusione

Se vi riconoscete in uno o più di questi casi d’uso, valutare l’acquisto di una VPN è senz’altro consigliabile. Qui sopra, vi abbiamo consigliato varie guide da consultare, che potrebbero aiutarvi nella scelta in base all’uso che prevedete di farne. In ogni caso, vogliamo concludere questo articolo consigliandovi la nostra top 3 generale delle migliori VPN, che si distinguono anche per la loro versatilità.