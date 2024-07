NordVPN: giga gratis su eSIM Saily e sconto del 69%

NordVPN si conferma come uno dei principali protagonisti nel settore della privacy online, ora arricchito con l'offerta di 20GB di dati sulla eSIM di Saily, posizionandosi come un servizio premium ideale anche per chi cerca di risparmiare nel rinnovo della VPN. Con un sconto del 69% sul piano biennale più avanzato e riduzioni un po' meno consistenti sugli altri piani, NordVPN offre una soluzione sicura per navigare su internet in oltre 150 paesi, grazie all'attivazione della eSIM di Saily tramite coupon. La quantità di dati inclusi varia a seconda del piano scelto: il piano Base offre 1GB, il piano Plus 3GB, e il piano Ultimate ben 20GB, oltre a tutte le funzioni della VPN.

NordVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Una delle caratteristiche più innovative di NordVPN è la proposta di una eSIM con dati mobili gratuiti. Questo servizio, sviluppato insieme a Saily, permette agli utenti di connettersi a internet in più di 150 paesi senza dover cercare reti Wi-Fi sicure o affrontare costi elevati di roaming. La eSIM si attiva tramite coupon e offre vari pacchetti di dati a seconda del piano scelto, come precedentemente indicato.

Questa funzione è vantaggiosa soprattutto per i viaggiatori e per chi necessita di una connessione affidabile e sicura ovunque si trovi. I vantaggi della eSIM con NordVPN sono molteplici: offre una connettività globale continua, garantisce una maggiore sicurezza rispetto alle reti Wi-Fi pubbliche, spesso vulnerabili agli attacchi informatici, e consente di risparmiare sui costi di roaming internazionale, un aspetto cruciale per chi viaggia durante la stagione estiva.

Inoltre, la possibilità di scegliere tra diversi piani dati permette di adattare il servizio alle proprie esigenze specifiche, rendendo NordVPN una soluzione flessibile e conveniente per tutti i suoi utenti. Ovviamente, tutti i classici vantaggi di NordVPN rimangono nell'offerta, motivo per cui NordVPN continua a essere eccellente per chiunque desideri proteggere la propria privacy online e avere accesso a una rete sicura e stabile.

