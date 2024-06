NordVPN: sconto del 71% e nuova protezione anti-frode inclusa

Grandi novità per chi sta considerando di attivare una VPN premium: scegliendo NordVPN, in questo periodo potrete approfittare di sconti fino al 71% e di una nuova funzionalità che rende NordVPN ancora più sicura. Iniziamo dagli sconti: il piano biennale Ultimate è disponibile a soli 7,19€ al mese, con 3 mesi extra inclusi. La grande novità è la presenza di un'assicurazione Cyber, che vi copre fino a 5.000€ in caso di truffe online. Che si tratti di denaro inviato in risposta a un messaggio di testo fraudolento o di un acquisto su una piattaforma poi rivelatasi truffaldina, NordVPN è pronta a proteggervi.

NordVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

NordVPN ha sempre garantito ai suoi utenti un elevato livello di sicurezza e privacy online, ma ora porta il tutto a un nuovo livello con l'introduzione dell'assicurazione Cyber. Questa nuova funzionalità rappresenta un passo avanti nel campo della sicurezza online, offrendo una protezione finanziaria fino a 5.000€ in caso di truffe digitali. Che si tratti di denaro perso in risposta a un messaggio di phishing o di un acquisto su una piattaforma che si rivela fraudolenta, NordVPN è pronta a coprire queste perdite, fornendo un ulteriore livello di sicurezza che attualmente forse nessun altro servizio VPN offre.

La cosa più sorprendente è che questa aggiunta di valore non comporta alcun aumento di prezzo per gli utenti. NordVPN continua a offrire i suoi servizi a prezzi competitivi, con sconti che arrivano fino al 71%. Il piano biennale Ultimate, ad esempio, è disponibile a soli 7,19€ al mese, con l'aggiunta di 3 mesi extra gratuiti. Questo significa che non solo beneficiate di una delle migliori VPN sul mercato, ma lo fate anche risparmiando rispetto ad altre opzioni disponibili.

Insomma, NordVPN non solo continua a migliorare la propria offerta senza aumentare i costi, ma con gli attuali sconti rappresenta una delle opzioni più convenienti e sicure sul mercato. Questo rende NordVPN una scelta eccellente per chiunque desideri un'esperienza internet più sicura, privata e priva di restrizioni geografiche.

