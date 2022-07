Le offerte del Prime Day, come ogni anno, sono strepitose e consentono di acquistare prodotti a prezzi mai visti finora. L’evento copre numerosi settori e tra i più interessanti vi è quello dei notebook, ed ecco perché abbiamo deciso di selezionare le 5 migliori offerte dedicate a quest’ultimi, cosicché possiate scoprire rapidamente quali sono gli sconti più vantaggiosi e magari acquistare un notebook prima che le scorte si esauriscano.

Le proposte più memorabili coinvolgono sia una serie di notebook da gaming che produttivi e questo non può che far piacere al pubblico, che avrà l’occasione di portarsi a casa computer veloci e affidabili a prezzi mozzafiato. Non perdiamoci in chiacchiere anche perché, si sa, la velocità è fondamentale durante questi eventi, quindi vi auguriamo già in anticipo un buon shopping!

LG Gram 16Z90P

Tra i notebook più scontati e meritevoli di attenzione segnaliamo l’LG Gram 16Z90P, che viene proposto a 300 euro in meno rispetto al minimo storico precedente. Questo vuol dire che potrete acquistarlo a soli 999,99€, con un risparmio di quasi 1.000€ sul prezzo originale. Parliamo di un notebook di altissimo livello, pensato esclusivamente per offrire le migliori prestazioni in ambito produttivo in una scocca sottilissima, che fa sì che il portale pesi soltanto 1.190 grammi. Il peso e altre ottimizzazioni, tra cui l’avviamento fulmineo del sistema operativo, hanno permesso a questo dispositivo di ricevere la certificazione Intel EVO, che riassume in un unico badge le alte prestazioni che può garantisce il notebook in mobilità.

Asus VivoBook 14

Un altro notebook ad essere proposto al prezzo più basso di sempre è l’Asus VivoBook 14 nella versione con processore Intel Core i5-1135G7, abbinato a una Intel Iris Xe per quanto riguarda la gestione grafica, 8GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. In questo Prime Day, Amazon vi permetterà di acquistarlo a soli 499,00€, a fronte di uno sconto del 33% sul prezzo di listino. Anche in questo caso si tratta di un notebook indicato per la produttività, come testimonia anche il tastierino numerico integrato nel mousePad, che potrete attivare e disattivare con un semplice click. Lato connettività segnaliamo la presenza di un lettore MicroSD e di una porta USB 3.2 Type-C, che facilita la connessione con numerosi dispositivi esterni, oltre che ricaricare velocemente la batteria del notebook.

Asus ‎TUF Dash F15

Se stavate cercando un notebook da gaming a prezzo stracciato durante questo evento di Amazon, potrebbe interessarvi l’Asus ‎TUF Dash F15 che, con la sua Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, vi consentirà di giocare fluidamente in 1080p a tutti i giochi attualmente presenti sul mercato, merito anche del processore Intel Core i7-11370H e alla RAM DDR4 da 16GB. Essendo una soluzione da gaming, come non citare lo schermo a 144 Hz che, oltre per l’elevato refresh rate, si farà apprezzare per le linee pulite e accattivanti, come lo sono d’altronde quelle dell’intero notebook. La potenza viene accompagnata da un’ottima connettività e, a tal riguardo, segnaliamo la presenza di una Thunderbolt 4 e del supporto al Wi-Fi 6, che assicura un segnale stabile durante le vostre sessioni di gioco.

Huawei MateBook D 14

Tornando ai notebook pensati per la produttività, il Huawei MateBook D 14 è senza dubbio uno dei più apprezzati, grazie al rapporto schermo/corpo del 84%, che fa sembrare la diagonale da 14 pollici più grande di quella che è realmente, a tutto vantaggio del coinvolgimento. Lo abbiamo riportato in questa lista personalizzata poiché è anch’esso protagonista di questo Prime Day, con il prezzo che è sceso a soli 749,00€, dopo un taglio del 32%. La versione scontata da Amazon è quella con CPU Intel Core i7-1165G7, abbinata a 16GB di RAM e a 512GB di spazio di archiviazione. Si tratta di componenti che permetteranno a Windows 11 e a ogni genere di software di funzionare in modo fluido e veloce, con piccole soddisfazioni anche nei giochi non troppo pesanti.

Acer Chromebook 314

Anche i Chromebook non sono stati tralasciati dal Prime Day e tra i più interessanti vi riportiamo l’Acer Chromebook 314 nella versione con Intel Pentium Silver N5030, un processore ottimo per un sistema operativo come Chrome OS, che potrete acquistare a soli 249,00€. In questo caso parliamo di uno sconto quasi del 50% che, ancora una volta, vi permetterà di portarvi a casa un ottimo prodotto al prezzo più basso di sempre. Vi ricordiamo che i Chromebook sono notebook perfetti per un uso non troppo intenso, ideali per uno studente o per chi si limita a navigare sul web e a usare software come la suite Office.

