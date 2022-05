Nel corso degli ultimi giorni, vi abbiamo parlato a più riprese della nuova generazione di schede video NVIDIA che andrà a costituire la serie GeForce RTX 40 e che sarà basata sull’architettura Ada Lovelace. Inizialmente previsto per il prossimo autunno, sembra che il lancio dei prodotti sia addirittura più vicino, in quanto, secondo alcuni rumor, sembra che potrebbe avvenire durante la prima parte del terzo trimestre di quest’anno (vale a dire luglio/agosto).

Il noto leaker kopite7kimi, spesso fonte di varie informazioni in esclusiva, ha pubblicato recentemente nuovi dettagli tecnici inerenti ad Ada Lovelace, che i colleghi di Wccftech hanno messo insieme al resto delle voci e rumor degli scorsi mesi per dare un quadro generale alla prossima offerta dell’azienda californiana.

OK, I did some corrections. Is it really that simple? pic.twitter.com/j7QUIY98lG — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 13, 2022

La GPU AD102, che sarà alla base della presunta GeForce RTX 4090, top di gamma della line up che andrà a prendere il posto dell’attuale RTX 3090 “Ampere”, sarà dotata di un massimo di 12 GPC (Graphics Processing Cluster), con un sostanzioso aumento del 70% rispetto a GA102 (equipaggiato “solo” di 7 cluster). Ogni GPC sarà composto da 6 TPC, ognuno dei quali disporrà di 2 SM (Streaming Multiprocessor), mentre ogni SM disporrà di quattro sub-core. Sebbene la configurazione sia la medesima della GPU GA102, ogni sub-core includerà 128 unità FP32 e le unità FP32+INT32 combinate raggiungeranno le 192 unità, in quanto quelle FP32 non condivideranno lo stesso sub-core delle INT32. In totale, di conseguenza, ogni sub-core avrà 128 unità FPS32 e 64 unità INT32, per un totale di 192 unità. Ogni SM, quindi, avrà 512 unità FP32 e 256 unità INT32, per un totale di 768 unità. Complessivamente, si avranno 18.432 core, data la presenza di 24 SM, 2 per GPC.

Photo Credit: NVIDIA

I miglioramenti riguarderanno anche le ROP, ora aumentate a 32 per GPC, il doppio rispetto ad Ampere, per un totale di 384 ROP (la RTX 3090 Ti, per fare un confronto, ne ha 112). Passando alla cache, le GPU Ada Lovelace avranno 192KB di cache L1 per SM, il 50% in più confronto ad Ampere, per un totale di 4,5MB sulla AD102. La cache L2, invece, arriverà a 96MB, pari a 16 volte quella integrata in Ampere, che arriva a 6MB. Infine, ci saranno Tensor Core di quarta generazione e RT (Ray Tracing) core di terza generazione. Ecco in breve i miglioramenti attesi:

Raddoppio di GPC (rispetto ad Ampere)

50% di core in più (rispetto ad Ampere)

50% in più di cache L1 (rispetto ad Ampere)

16 volte più cache L2 (rispetto ad Ampere)

Raddoppio delle ROP (rispetto ad Ampere)

Ovviamente, per definire la potenza finale sarà necessario conoscere anche le frequenze operative e quindi per il momento è un po’ difficile stabilire con precisione quale sarà il boost prestazionale effettivo.