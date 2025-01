Nuovi problemi per Windows 11 24H2, affetti audio e video

L'ultimo aggiornamento di Windows 11, identificato come KB5050009 per la versione 24H2 e KB5050021 per la 23H2, sta causando una serie di problemi significativi per numerosi utenti, compromettendo la funzionalità di dispositivi audio, webcam e altre periferiche. Le segnalazioni, che si moltiplicano di ora in ora, dipingono un quadro preoccupante per quello che doveva essere il primo aggiornamento importante del 2025 per il sistema operativo di Microsoft.

Il problema più diffuso sembra riguardare l'audio. Diversi utenti hanno riscontrato malfunzionamenti con le proprie cuffie Bluetooth e con dispositivi audio DAC collegati tramite porte USB. Nel caso delle cuffie Bluetooth, la connessione sembra avvenire regolarmente, ma non viene riprodotto alcun suono. I video su piattaforme come YouTube si bloccano o restituiscono errori di rendering audio. Per quanto riguarda le DAC USB, queste smettono semplicemente di funzionare, rendendo inutilizzabili le cuffie e gli altri dispositivi audio collegati.

Oltre ai problemi audio, l'aggiornamento KB5050009 sembra aver causato anche malfunzionamenti alle webcam. Alcuni utenti hanno segnalato che la webcam integrata del proprio dispositivo non viene più rilevata dopo l'installazione dell'aggiornamento.

Ma l'elenco dei problemi non si ferma qui. Alcuni utenti hanno segnalato che la combinazione di tasti Alt+Tab, utilizzata per passare da un'applicazione all'altra, causa blocchi e crash, soprattutto quando si esce dai videogiochi. In alcuni casi, l'intera interfaccia di Windows si blocca, anche se il gioco continua a funzionare in background. Nemmeno Ctrl+Alt+Canc o il Task Manager riescono a risolvere la situazione. Giochi come Fortnite, Assassin's Creed e altri titoli meno recenti sembrano essere affetti da questo problema. In alcuni casi, anche explorer.exe o l'intero desktop possono bloccarsi.

Ci sono poi segnalazioni di errori di installazione dell'aggiornamento KB5050009, con alcuni utenti che si trovano di fronte a una richiesta infinita di riavvio e altri che ricevono il codice di errore 0x80070005. Infine, alcuni utenti hanno osservato che, dopo l'aggiornamento, Smart App Control ha iniziato a bloccare in modo errato numerose applicazioni, inclusi componenti WSL (Windows Subsystem for Linux).

La soluzione temporanea, per ora, sembra essere la disinstallazione dell'aggiornamento problematico, seguita dalla sospensione temporanea degli aggiornamenti di Windows.

La gravità e la diffusione di questi problemi sollevano serie preoccupazioni sulla qualità del processo di test e rilascio degli aggiornamenti di Windows 11. È evidente che qualcosa è andato storto con l'aggiornamento di gennaio, e gli utenti si aspettano una risposta rapida e risolutiva da parte di Microsoft.

Al momento, l'azienda non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito ai problemi segnalati, ma è probabile che nelle prossime ore si attivi per investigare la situazione e rilasciare una patch correttiva. Nel frattempo, gli utenti sono costretti a ricorrere a soluzioni temporanee e a sperare che i loro dispositivi non vengano ulteriormente compromessi da questo aggiornamento problematico.