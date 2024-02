Nvidia, +265% di fatturato grazie all'esplosione dell'IA

L'ultima trimestrale di Nvidia ha dimostrato un risultato stupefacente, superando le aspettative degli analisti di Wall Street sia per guadagni che per vendite. Questo successo ha innescato un aumento delle azioni dell'azienda del 10% nelle contrattazioni after-hours, confermando l'eccellenza dell'azienda nel settore della tecnologia.

Con un guadagno per azione di $5,16, rispetto ai $4,64 previsti, e un fatturato di $22,10 miliardi, superando i $20,62 miliardi attesi, Nvidia ha dimostrato di essere in cima nel mercato delle industrie tech. Inoltre, le previsioni per il trimestre attuale prevedono un fatturato ancora migliore rispetto alle aspettative degli analisti, con previsioni di $24,0 miliardi di vendite, rispetto ai $22,17 miliardi previsti.

La crescita di Nvidia è stata trainata principalmente dall'ossessione dell'industria tecnologica per i modelli di intelligenza artificiale, sviluppati sui costosi processori grafici dell'azienda per i server. Questa tendenza ha portato a una forte domanda di chip di intelligenza artificiale per i server, con un aumento del 409% delle vendite nel settore dei data center, che ora costituisce la maggior parte del fatturato di Nvidia.

Tuttavia, nonostante il successo, Nvidia ha affrontato alcune criticità, tra cui le restrizioni statunitensi sulle esportazioni di semiconduttori avanzati di intelligenza artificiale in Cina. Ciò ha comportato una riduzione del fatturato nel settore dei data center nel paese asiatico, anche se l'azienda ha riconfigurato i suoi prodotti per rispettare le restrizioni.

Un altro dato "negativo" è il business dei videogiochi, che include schede grafiche per laptop e PC: questo è aumentato solo del 56% anno su anno. A ogni modo, il CEO Jensen Huang ha sottolineato che le condizioni sono favorevoli per una crescita continua nel 2025, grazie alla forte domanda di GPU dell'azienda per l'intelligenza artificiale generativa e al passaggio dell'industria verso gli acceleratori che Nvidia produce.