Gigabyte Z790 D AX: la base solida per il tuo prossimo PC da gaming, ora al MINIMO STORICO!

Se state cercando una scheda madre Z790 dalle caratteristiche avanzate ma con un prezzo estremamente vantaggioso, questa è l'occasione giusta. Infatti, Gigabyte Z790 D AX è ora disponibile su Amazon a soli 139€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo consigliato di 246,60€. Si tratta del minimo storico per questo prodotto, rendendolo un affare imperdibile per chi vuole assemblare un PC di nuova generazione con un occhio al portafogli.

Gigabyte Z790 D AX, chi dovrebbe acquistarlo?

Gigabyte Z790 D AX è progettata per offrire prestazioni elevate, ed è compatibile con i processori Intel Core di 14ª, 13ª e 12ª generazione, assicurando quindi una lunga vita utile anche per futuri upgrade. Grazie alla VRM digitale a 12+1+1 fasi e alla progettazione parallela dell'alimentazione, potrete contare su una distribuzione stabile della potenza anche in situazioni di carico intenso, come il gaming ad alte prestazioni o il rendering professionale.

Uno dei punti di forza di questa scheda è il supporto alla RAM DDR5 fino a 7600 MHz (OC) su quattro slot DIMM, garantendo così una larghezza di banda elevata e una risposta rapidissima. Non manca una sezione storage di ultima generazione, con tre connettori PCIe 4.0 x4 M.2 che permettono di sfruttare appieno le prestazioni degli SSD NVMe più veloci. A tutto ciò si aggiunge un design termico avanzato, pensato per mantenere sotto controllo le temperature anche nei contesti più esigenti.

In termini di connettività, Gigabyte Z790 D AX non delude: troviamo il supporto al Wi-Fi 6E, una porta LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2 e uno slot PCIe 4.0x16 con tecnologia EZ-Latch per facilitare l'installazione della scheda video. Inoltre, la funzionalità Q-Flash Plus permette di aggiornare il BIOS senza installare CPU, RAM o GPU, semplificando drasticamente il processo di configurazione iniziale.

Al prezzo attuale di 139€, Gigabyte Z790 D AX rappresenta un'opportunità rara per chi desidera una scheda madre completa, moderna e pronta per il futuro. Se siete in procinto di assemblare o aggiornare il vostro PC, vi consigliamo di cogliere al volo questa promozione prima che termini. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori schede madri gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon