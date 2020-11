NVIDIA al lavoro sulla sua versione di una tecnologia AMD

Secondo una dichiarazione rilasciata da NVIDIA a Gamer’s Nexus, la società presto attiverà una funzionalità simile alla tecnologia SAM (Smart Access Memory) di AMD, aumentando l’efficienza del trasferimento dei dati tra la GPU e la CPU. Infatti, sembra che la compagnia abbia già tale opzione in funzione sulle sue schede grafiche Ampere in laboratorio.

From NVIDIA, re:SAM: “The capability for resizable BAR is part of the PCI Express spec. NVIDIA hardware supports this functionality and will enable it on Ampere GPUs through future software updates. We have it working internally and are seeing similar performance results."

— GamersNexus (@GamersNexus) November 12, 2020