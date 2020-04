NVIDIA Ampere in arrivo, appuntamento il 14 maggio su YouTube

Le GPU NVIDIA Ampere arriveranno il 14 maggio. A dare un indizio che sa di conferma è NVIDIA stessa, che ha annunciato la data per la GTC 2020, il suo più importante e caratteristico evento annuale. Prevista nel primo trimestre dell’anno e rimandata a causa dell’epidemia da COVID-19, la Graphics Technology Conference 2020 si aprirà proprio il 14 maggio alle ore 15:00 italiane e inizierà ufficialmente qualche giorno dopo, il 19 maggio. Sarà un evento totalmente digitale, trasmesso dal canale Youtube dell’azienda. A marzo era già stato deciso che la GTC si sarebbe svolta solo online, ma fu posticipata ulteriormente, creando una grande attesa per gli annunci che l’azienda californiana è solita dare in questa sede.

Ad alimentare questo sentimento ovviamente ha contribuito l’azienda stessa, che con lo slogan “Get Amped!” ha incitato e naturalmente stuzzicato i propri clienti, partner e fan su possibili annunci riguardanti la nuova famiglia di schede grafiche basate sulla tanto attesa architettura Ampere, la quale si pensa porterà enormi miglioramenti e solida implementazione del ray tracing, tecnologia sulla quale NVIDIA sta spingendo a testa bassa.

Il 14 maggio finalmente sapremo di più, grazie alla presentazione dell’iconico CEO e fondatore Jensen Huang, che negli eventi annuali scorsi si è sempre reso partecipe, protagonista e portavoce dei più importanti annunci dell’azienda. L’intervento preliminare del CEO di NVIDIA ci deluciderà in merito agli ultimi sviluppi e progressi dell’azienda nel campo dell’Intelligenza Artificiale (AI), nel settore HPC, data science, automazione, machine learning, assistenza sanitaria e appunto architettura grafica, oltre che a molto altro.

La GTC proseguirà poi dal 19 maggio con dimostrazioni, webinar e spiegazioni sulle ultime novità. Sul sito ufficiale è possibile registrarsi per rimanere aggiornati e usufruire di contenuti appositamente dedicati, quali eventi in live, podcast, pubblicazioni di laboratori di ricerca e tanto altro, disponibile dal vasto catalogo che NVIDIA ha ribattezzato GTC Digital.