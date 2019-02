Nvidia annuncia la GTC 2019, fari puntati sul keynote di Huang

Sarà come sempre il fondatore e CEO di Nvidia, Jen-Hsun Huang, a catturare l’attenzione alla decima edizione della GPU Technology Conference che si terrà tra il 17 e il 21 marzo a San Jose in California. Il keynote di Huang avrà luogo il 18 marzo alle 14:00 locali, le 23:00 in Italia. I temi toccati saranno molteplici, con in primo piano le ultime innovazioni dell’azienda in fatto di intelligenza artificiale, auto autonome e robotica.

“Se sei interessato all’IA, non c’è posto migliore al mondo per connettersi a un ampio spettro di sviluppatori e decision maker”, ha affermato Greg Estes, vicepresidente dei programmi di sviluppo di Nvidia. “C’è una ragione se questo evento è decuplicato in 10 anni: è il luogo dove esperti del mondo accademico, aziende della classifica Fortune 500 e settore pubblico condividono i loro ultimi lavori per promuovere l’intelligenza artificiale e altre tecnologie avanzate”.

Nvidia ritiene che circa 10.000 tra sviluppatori, scienziati dei dati e dirigenti dell’industria si registreranno all’evento di quest’anno che si terrà al San Jose McEnery Convention Center. Nei cinque giorni di manifestazione prenderanno la parola 800 speaker e 200 esibitori coinvolti nel settore dell’IA, dei datacenter e del cloud computing, della finanza, delle telecomunicazioni, dei veicoli autonomi, della robotica e dell’Internet of Things.

Saranno presenti figure di spicco di tantissime aziende, da Google ad Alibaba, da Amazon a Tencent, per arrivare a NASA, CERN ed esponenti di vari atenei tra i più prestigiosi al mondo. Si terranno inoltre workshop e oltre 50 sessioni per apprendere le ultime novità in fatto di CUDA, robotica, veicoli autonomi e molto altro. Il programma della manifestazione è a questo indirizzo, dove è anche possibile registrarsi a prezzi ridotti fino all’8 febbraio.

L’edizione 2018 ha visto Haung parlare per oltre 2 ore, svelando il ray tracing (Nvidia RTX), la Quadro GV100 basata su architettura Volta, il server DGX-2 con 16 Tesla V100 con 32 GB di memoria e tante altre novità in tema di intelligenza artificiale, robotica (Isaac) e guida autonoma. L’anno precedente Huang presentò l’architettura Volta e la scheda Tesla V100. Non è da escludere che in questa edizione arrivi una nuova architettura specificatamente pensata per l’intelligenza artificiale in grado di succedere a Volta.