Nvidia annuncia quando presenterà le future GPU, non manca poi così tanto

Durante la serata di ieri, nello streaming dedicato alla conferenza online GTC (Graphics Technology Conference), Nvidia ha annunciato quando svelerà le GPU che prenderanno il posto dei chip Ampere e persino la generazione successiva. Non solo GPU però, dalla propria ormai leggendaria cucina Jensen Huang ha svelato la roadmap per le CPU e le DPU dell’azienda.

La carenza di chip sarà finalmente superata per quel momento?

Durante il keynote, il CEO di Nvidia ha svelato la roadmap dell’azienda per le future GPU, CPU e DPU. Il ciclo di aggiornamento dei chip rimarrà fisso a due anni, nessuna novità quindi da questo punto di vista, e questo significa che manca ancora più di un anno prima di vedere giungere sul mercato le schede che rimpiazzeranno le RTX serie 30 basate su Ampere.

Nvidia non ha svelato i nomi in codice per le future GPU ma le ha indicate semplicemente con gli appellativi Ampere Next, in arrivo nel 2022, e Ampere Next Next, in arrivo nel 2024. I rumor indicano per la prossina generazione di chip grafici il nome in codice (Ada) Lovelace in quanto Grace (Hopper) è già stato utilizzato per le nuove CPU che l’azienda ha svelato durante il keynote.

Le CPU Nvidia Grace sono basate sull’architettura ARM Neoverse e ci si aspetta un lancio sul mercato entro la fine del 2023. Grace Next, l’evoluzione di questa famiglia di chip, arriverà nel 2025.

La roadmap parla anche delle DPU Bluefield. Nvidia ha descritto nel dettaglio la sua DPU Bluefield-3 la quale farà il proprio debutto nel 2022, mentre la generazione successiva arriverà nel 2024. La DPU Bluefield-3 sarà caratterizzata da 22 miliardi di transistor e sarà dotata di 16 core ARM A78. Offrirà velocità di trasferimento dati fino a 400Gbps e fornirà fino a 1,5 TOPS di prestazioni.

L’architettura successiva, nota come Bluefield-4, arriverà nel 2024 e sarà caratterizzata da 64 miliardi di transistor con velocità di trasferimento di 800Gbps e fino a 1000 TOPS (!) di prestazioni.