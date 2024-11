NVIDIA App si aggiorna: più potente, più semplice, più completa! Ecco le novità!

NVIDIA ha introdotto qualche mese fa, come riportato anche nel nostro articolo dedicato, una nuova applicazione per la gestione delle sue GPU, tra le migliori sul mercato, chiamata semplicemente NVIDIA App, un software che va a sostituire il tradizionale pannello di controllo e GeForce Experience. Con questa piattaforma, l’azienda punta a offrire una soluzione centralizzata e moderna per gestire le impostazioni della propria scheda video, monitorarne le performance e accedere a una serie di strumenti avanzati per la configurazione.

Disponibile oggi nella sua prima versione non beta, NVIDIA App rappresenta una rivoluzione per chi utilizza le GPU GeForce RTX, portando un’interfaccia completamente rinnovata e funzionalità che rispondono in modo puntuale alle esigenze degli utenti. Vediamo, quindi, più nel dettaglio le caratteristiche e le novità introdotte nel corso del tempo.

Che cos'è NVIDIA App?

NVIDIA App è il nuovo software pensato per unificare e modernizzare l’esperienza di gestione delle schede grafiche NVIDIA, superando i limiti di un pannello di controllo rimasto pressoché invariato per oltre due decenni. Con l’introduzione di questa piattaforma, NVIDIA risponde direttamente alla concorrenza di AMD, il cui software Radeon Adrenalin ha spesso rappresentato un punto di riferimento per le funzionalità avanzate di gestione GPU. Con NVIDIA App, gli utenti possono ora contare su un vero e proprio centro di controllo grafico che combina praticità e prestazioni, con la possibilità di accedere a opzioni avanzate di configurazione e personalizzazione in un solo clic. L’applicazione è in grado di trasformare l’esperienza di chi usa le schede NVIDIA, con una veste grafica completamente ridisegnata e un’organizzazione delle funzionalità più intuitiva e accessibile.

Quali funzionalità sono state aggiunte?

Nel passaggio dalla prima versione beta a quella attuale, NVIDIA App ha visto l’aggiunta di numerose funzionalità innovative e di supporto tecnico. Uno degli strumenti più apprezzati dagli utenti è il Performance Panel, una sezione che consente di monitorare in tempo reale le prestazioni della GPU e di accedere a opzioni di tuning automatico. Grazie a un algoritmo avanzato, il software può regolare automaticamente i parametri di overclock per ottimizzare la scheda video, garantendo un uso efficiente senza compromettere la stabilità del sistema. Un’altra novità è il supporto al codec AV1 in ShadowPlay, che offre una compressione video superiore rispetto all’H.264, permettendo di catturare e condividere contenuti con maggiore efficienza.

NVIDIA ha introdotto anche ChatRTX, un assistente AI basato su GPT che permette di ottenere risposte contestuali utilizzando i dati presenti nel sistema dell’utente, come documenti e note. Questa funzionalità, pensata per lavorare in locale, garantisce risposte rapide e sicure senza richiedere connessioni esterne. Un aspetto innovativo è anche la possibilità di fare rollback dei driver: in caso di problemi con una nuova versione, gli utenti possono ritornare alla versione precedente con un semplice clic, assicurando un’esperienza senza interruzioni. Inoltre, l’applicazione ha visto l’aggiunta di molte opzioni richieste dalla community, come la gestione dei giochi, la personalizzazione delle statistiche e dei filtri, e la possibilità di ordinare e filtrare le applicazioni installate in base a criteri specifici.

Quali sono stati i cambiamenti a livello di interfaccia?

L’interfaccia di NVIDIA App rappresenta uno dei cambiamenti più significativi rispetto al vecchio pannello di controllo e a GeForce Experience. L’organizzazione è stata studiata per rendere ogni operazione semplice e accessibile, con una suddivisione logica delle varie sezioni che migliorano notevolmente la fruibilità del software. All’apertura, gli utenti sono accolti dalla schermata “Home”, dove trovano una panoramica della libreria dei giochi e la sezione “Scopri”, che consente di scaricare e installare altri software NVIDIA come GeForce Now, Broadcast e Canvas. Anche se al momento questi strumenti non sono integrati direttamente nell’app, in futuro potrebbero essere resi disponibili per un’esperienza più unificata.

La sezione Driver permette di scegliere facilmente tra profili Game Ready e Studio, visualizzando al contempo le novità introdotte in ogni aggiornamento. Una delle funzionalità più avanzate e apprezzate è il nuovo overlay in gioco, che include opzioni per effettuare screenshot, registrare sessioni di gameplay e impostare filtri visivi avanzati. Questo overlay non solo offre una maggiore personalizzazione, ma introduce anche filtri basati sull’intelligenza artificiale, come il Dynamic Vibrance, che consente di regolare in modo dinamico la saturazione e la resa visiva dei colori, trasformando l’aspetto grafico dei giochi in tempo reale. La posizione e il contenuto dell’overlay possono essere personalizzati secondo le preferenze dell’utente, mostrando solo le informazioni essenziali come FPS e utilizzo della CPU/GPU oppure dati più complessi e dettagliati.

La nuova NVIDIA App rappresenta un significativo passo avanti nell’esperienza utente per chi utilizza GPU GeForce RTX. Non solo offre una gestione avanzata delle prestazioni e una personalizzazione senza precedenti, ma fa anche un notevole salto di qualità in termini di estetica e praticità.

La nuova app promette di diventare un riferimento per tutti gli appassionati di grafica e gaming, con un design moderno e funzionalità che rispondono a molte delle richieste avanzate dagli utenti nel corso degli anni. Vi invitiamo a provare il software, il cui download è disponibile sul sito ufficiale NVIDIA.