Dite addio a GeForce Experience, la nuova NVIDIA App è bellissima e funzionale

Dopo tanti anni, NVIDIA è pronta a dire addio al vecchio pannello di controllo e a GeForce Experience: i due software saranno sostituiti dalla nuova NVIDIA App, un vero e proprio centro di controllo rinnovato nella grafica e nelle funzionalità, che vi permetterà di sfruttare al massimo la vostra scheda video NVIDIA GeForce RTX e di accedere a software e impostazioni con un clic.

NVIDIA App è un aggiornamento tanto atteso quanto necessario, visto che il vecchio pannello di controllo era lo stesso da più di 20 anni; con questo aggiornamento, NVIDIA può finalmente competere con AMD anche in questo campo, dove finora il software Radeon Adrenalin è sempre stato decisamente superiore.

Le novità sono davvero tante, ma vale la pena sottolineare che NVIDIA APP è rilasciato in beta, quindi aspettatevi qualche bug. Nella mia esperienza ne ho trovati solo di minori e poco fastidiosi, come ad esempio l’overlay che rimane sul desktop se uscite momentaneamente dal gioco facendo ALT+Tab.

L’interfaccia totalmente ridisegnata divide l’app in settori: la schermata home presenta un accenno alla libreria dei giochi e la sezione “Scopri”, che permette di scaricare con un clic altri software NVIDIA, come GeForce Now, Canvas, Broadcast e così via. Una volta effettuato il download, il programma di installazione partirà in automatico; al momento questi software non sono integrati nella nuova NVIDIA App, ma non è da escludere che in futuro lo saranno, rendendola una sorta di contenitore per tutti i programmi dell’azienda.

La scheda driver consente di passare rapidamente da Game Ready a Studio e, cosa più interessante, offre una panoramica delle novità e dei fix di una certa versione. Al momento manca la possibilità di fare roll-back, ma NVIDIA ha già annunciato che verrà aggiunta in seguito, così come un’opzione per l’overclock della scheda video.

Nella sezione grafica si trovano alcune impostazioni generali e l’elenco dei giochi e dei programmi installati. Per ognuno di questi è possibile modificare le impostazioni agendo su uno slider, farlo mostrerà una tabella con i valori attuali e i nuovi, in modo da poterli confrontare. Questa parte del software ha bisogno di qualche ottimizzazione per essere davvero sfruttata a dovere: per farvi un esempio, quando ho provato a impostare la massima qualità su Cyberpunk 2077, mi sono ritrovato con Path Tracing DLSS 3 Frame Generation, ma con DLAA e DLSS Ray Reconstruction disattivato. Con queste impostazioni, scelte da NVIDIA App, a risoluzione 4K la RTX 4080 non raggiunge nemmeno i 30 FPS, quindi il titolo non è giocabile.

Il settore riscatta vi segnala eventuali bundle che potete riscattare, mentre quello impostazioni vi da accesso ad alcune impostazioni e alle informazioni sulla scheda video, che possono essere visualizzate in maniera dettagliata, come nel vecchio pannello di controllo.

Altra novità di NVIDIA App è il nuovo overlay in gioco, che da la possibilità di effettuare screenshot, registrare il gameplay, registrare in automatico i momenti salienti, abilitare i filtri e tanto altro. Permette anche di personalizzare l’overlay delle statistiche, anch’esso ridisegnato e più leggibile. Ci sono tante impostazioni, potete posizionarlo dove volete e decidere se mostrare solo informazioni basilari come FPS generati, latenza del PC e uso di CPU e GPU, o anche dettagli avanzati. Questo overlay permette anche di registrare le statistiche e fare un’analisi della latenza.

L’overlay da anche accesso ai nuovi filtri Freestyle basati sull’intelligenza artificiale, che vi permettono di personalizzare come più vi piace il gioco, migliorandone ulteriormente l’immagine o applicando effetti che lo cambiano completamente. Le modifiche si vedono in tempo reale e potete salvare dei preset, che possono essere poi applicati con un solo clic. Ho fatto qualche esperimento in Cyberpunk 2077, come potete vedere filtri come “acquarello” e “pittorica” cambiano completamente l’immagine, mentre altri vanno ad agire solamente sui colori.

Tra i filtri segnaliamo anche RTX Dynamic Vibrance, che permette di regolare la saturazione dei colori e l’intensità per migliorare (anche di parecchio, in certi casi) la resa visiva, e RTX HDR, che permette in buona sostanza di aggiungere l’HDR nei giochi che non lo prevedono, migliorando anche in questo caso la resa visiva.

La nuova app NVIDIA è una ventata d’aria fresca necessaria e attesa da tempo dagli appassionati. Migliora di molto l’esperienza dell’utente, offrendo un accesso più rapido a molte funzionalità e aggiungendove di nuove. È già disponibile per il download dal sito NVIDIA, ma ricordatevi che è ancora in beta, quindi potreste incontrare alcuni bug.