Nvidia da record, batte Intel e TSMC ed è prima per i semiconduttori

La corsa di Nvidia verso l'apice dell'industria dei chip ha raggiunto un climax a dir poco impressionante. I recenti dati finanziari del terzo trimestre del 2023 hanno mostrato una crescita vertiginosa per l'azienda, la quale ha portato Nvidia al primo posto, su scala globale, per quanto concerne i ricavi, imponendosi persino contro la titanica TSMC, leader della produzione di "chip su contratto" (ovvero quelli realizzati su commissione per clienti terzi).

L'incremento di Nvidia è stato impressionante, con un incasso trimestrale di 18,12 miliardi di dollari, il quale presenta un aumento del 206% rispetto all'anno precedente. Non solo, i profitti sono schizzati alle stelle, sorpassando ampiamente i rivali dell'industria.

In un confronto diretto dei ricavi, e dei profitti, tra le principali aziende del settore, Nvidia primeggia con un incasso di 18,12 miliardi di dollari e un profitto di 10,42 miliardi di dollari. Seguono TSMC, Intel e Samsung Semi, i quali, pur registrando progressi nell'anno in termini di ricavi e profitti, si ritrovano, comunque, indietro a Nvidia.

Questo exploit di Nvidia si fonda su dei segmenti operativi altamente efficaci, che hanno generato un effetto moltiplicativo sui suoi ricavi e profitti. L'azienda ha dimostrato una capacità straordinaria di indirizzare i mercati (in particolar modo quello delle IA), attraverso divisioni aziendali solide e performanti. Il settore Data Center di Nvidia, in particolare, si erge come stella nascente.

L'aspetto che sorprende è che Nvidia continua a rivolgersi a TSMC per la produzione di chip che soddisfino la crescente richiesta di chip da parte dei data center IA. Tuttavia, grazie alla sua proprietà intellettuale, i ricavi e i profitti di Nvidia (per quanto riguarda i chip) superano comunque quelli di TSMC.

Per quanto riguarda, invece, i risultati di Samsung, il declino del mercato della memoria ha influenzato prepotentemente l'azienda, mostrando l'importanza di molteplici fattori quando si guarda ai ricavi complessivi.