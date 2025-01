NVIDIA dice addio alle GPU di vecchia generazione

NVIDIA ha annunciato che le GPU Maxwell, Pascal e Volta passeranno presto al ramo dei driver legacy. L'azienda ha rivelato questa informazione nelle note di rilascio di CUDA 12.8, specificando che il supporto per queste architetture è considerato "completo" e verrà "congelato" in un prossimo aggiornamento.

Questo segna l'inizio della fine per le ultime architetture GPU dell'era GTX di NVIDIA. Sebbene il supporto CUDA per Maxwell, Pascal e Volta rimanga attivo, questi chip più datati non riceveranno nuove funzionalità in futuro. È importante sottolineare che ciò non riguarda il supporto dei driver GeForce per il gaming, che al momento resta invariato per queste GPU.

L'architettura Maxwell, introdotta nel 2014 con le GTX 750 Ti e 750, è la più vecchia tra quelle interessate. Portò enormi miglioramenti in termini di efficienza energetica rispetto alla precedente Kepler. Pascal, lanciata nel 2016, segnò un altro grande passo avanti nelle prestazioni, con la GTX 1080 fino al 65% più veloce della GTX 980. Volta del 2017 fu invece la prima architettura Nvidia focalizzata sull'intelligenza artificiale, con l'introduzione dei Tensor Core.

Il passaggio al ramo legacy avrà un impatto limitato per la maggior parte degli utenti gaming, che potranno continuare a utilizzare normalmente le loro schede video basate su queste architetture. Tuttavia, chi utilizza queste GPU per applicazioni professionali o di calcolo potrebbe notare la mancanza di nuove ottimizzazioni in futuro.

NVIDIA non ha ancora comunicato una data precisa per la fine del supporto completo, ma è probabile che avvenga nei prossimi mesi. Le uniche GPU della serie GTX che manterranno il pieno supporto saranno quelle della serie 16, basate sull'architettura Turing delle RTX 20.

Questa mossa riflette la strategia di NVIDIA di concentrarsi sulle architetture più recenti come Ampere e Ada Lovelace, ottimizzate per il ray tracing e l'intelligenza artificiale. Gli utenti con hardware più datato dovranno valutare se sarà necessario un aggiornamento in futuro per accedere alle ultime tecnologie e funzionalità.