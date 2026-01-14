NVIDIA ha finalmente rilasciato DLSS 4.5 Super Resolution per tutti gli utenti della sua applicazione ufficiale, dopo un breve rinvio rispetto alla data inizialmente comunicata del 13 gennaio. La tecnologia, presentata al CES della scorsa settimana insieme alla rivoluzionaria Multi Frame Generation 6X, introduce un modello transformer di seconda generazione che promette di innalzare ulteriormente la qualità dell'immagine per l'intera gamma di schede grafiche GeForce RTX. L'aggiornamento arriva in un momento cruciale per il produttore di GPU, che continua a consolidare il proprio vantaggio tecnologico nel campo dell'intelligenza artificiale applicata al gaming e alla grafica professionale.

La nuova versione di DLSS Super Resolution rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alle iterazioni precedenti, sfruttando un'architettura transformer migliorata che elabora i frame in modo più intelligente. DLSS 4.5 Super Resolution è compatibile con tutte le GPU GeForce RTX e funziona immediatamente su oltre 400 giochi e applicazioni già supportate, senza richiedere patch specifiche da parte degli sviluppatori. L'installazione avviene automaticamente attraverso l'app Nvidia, che scarica e applica l'aggiornamento non appena gli utenti la avviano.

NVIDIA ha confermato che DLSS 4 Multi Frame Generation è ora disponibile su più di 250 titoli, consolidando la diffusione della tecnologia che genera frame intermedi per aumentare la fluidità del gameplay. Tuttavia, la tanto attesa Multi Frame Generation 6X, che teoricamente consentirebbe di generare sei frame aggiuntivi per ogni frame renderizzato nativamente, non è ancora stata rilasciata al pubblico. Questa funzionalità, presentata come fiore all'occhiello durante la conferenza CES, rimane al momento riservata a una fase di test più ristretta.

L'aggiornamento dell'applicazione Nvidia include anche una nuova modalità Debug, pensata per gli appassionati di overclock e tweaking avanzato. Questa funzione consente di disabilitare istantaneamente tutte le modifiche applicate a frequenze di clock e voltaggio in caso di instabilità del sistema, offrendo un modo rapido per ripristinare configurazioni stabili senza dover riavviare il computer o accedere al BIOS. Si tratta di uno strumento particolarmente utile per chi sperimenta con profili di overclock aggressivi su GPU e processori.

La tecnologia DLSS continua a rappresentare uno dei principali elementi di differenziazione di NVIDIA rispetto alla concorrenza, in particolare AMD con la sua FSR (FidelityFX Super Resolution) e Intel con XeSS. Mentre le soluzioni rivali puntano sulla compatibilità universale anche con hardware non proprietario, NVIDIA mantiene un approccio più verticale che sfrutta i tensor core dedicati presenti nelle architetture RTX. Il risultato è generalmente una qualità superiore nell'upscaling e nella generazione di frame, al costo di una compatibilità limitata alle sole GPU GeForce RTX della serie 20 e successive.