NVIDIA GeForce RTX 3090, overclocker spinge la GPU sino a 2,58GHz e segna un nuovo record

Come vi abbiamo mostrato anche nella nostra recensione completa, la GeForce RTX 3090 di NVIDIA è attualmente la scheda grafica da gaming più veloce in commercio. Il noto overclocker Vince Lucido, conosciuto anche come “K|NGP|N“, ha raggiunto un nuovo record nel benchmark Port Royal con la sua EVGA GeForce RTX 3090 K|NGP|N.

Con l’aiuto di un po’ di azoto liquido, Lucido ha spinto la frequenza di clock della GPU sino all’impressionante velocità di 2.580MHz, un risultato davvero eccezionale. Non contento, Lucido ha inoltre portato la velocità dei 24GB di RAM GDDR6X a 21,5Gb/s, ovvero il 10,3% in più rispetto alle specifiche di riferimento. Questo gli ha permesso di conquistare il record mondiale in Port Royale con un punteggio di 16.673 punti, come testimoniato dalla foto che Vince ha pubblicato sul proprio profilo Facebook.

Purtroppo, al momento EVGA non ha ancora lanciato ufficialmente la GeForce RTX 3090 K|NGP|N. Tuttavia, Lucido ha dichiarato che la società si è impegnata a rendere disponibile la scheda grafica prima rispetto alle precedenti generazioni.

Allo stato attuale, i rendering della GeForce RTX 3090 K|NGP|N indicano che la scheda grafica sfrutterà lo stesso sistema di raffreddamento ibrido presente sulla GeForce RTX 2080 Ti K|NGP|N. Tuttavia, ci aspettiamo che EVGA apporti qualche cambiamento sul nuovo modello. Per fare un confronto, la GeForce RTX 2080 Ti ha una potenza nominale di 250W TDP, mentre la GeForce RTX 3090 arriva sino a 350 W. Mentre la GeForce RTX 2080 Ti K|NGP|N poteva essere gestita con un radiatore da 240mm, siamo portati a pensare che la GeForce RTX 3090 K|NGP|N potrebbe impiegarne uno da 360mm.

Ricordiamo che la GeForce RTX 3090 Founders Edition viene alimentata tramite il connettore di alimentazione PCIe a 12 pin di NVIDIA, il quale può teoricamente fornire fino a 540W di potenza. Invece, la GeForce RTX 3090 K|NGP|N è stata realizzata con un design più tradizionale ed impiega tre connettori di alimentazione PCIe a 8 pin.