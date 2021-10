Scordatevi le SUPER, la prossima RTX 3090 sarà “Ti”

Continuano i rumor sulla GeForce RTX 3090 SUPER di NVIDIA, dopo quello che vi abbiamo raccontato. Secondo quanto riportato da Videocardz, la GPU sarà lanciata con il nome di GeForce RTX 3090 Ti. La GeForce RTX 3090 Ti, secondo le indiscrezioni riportate da Wccftech, presenterà una scheda dal design completamente nuovo con memoria su un solo lato, nuovi connettori per l’alimentazione e un’interfaccia PCIe 5.0.

Sembrerebbe che NVIDIA non voglia usare, per la sua nuova top di gamma, il marchio SUPER. L’azienda desidera invece presentare la GeForce RTX 3090 con il marchio della serie “Ti”, lo stesso sotto il quale sarebbe registrato il rilancio della GeForce RTX 2060 da 12 GB. Secondo un tweet del leaker kopite7kimi, NVIDIA sarebbe orientata a non utilizzare la denominazione SUPER per sfruttare il successo del brand “Ti” e il suo collocarsi nella fascia più alta del mercato.

Per quanto riguarda le specifiche, alcuni rumor riportano che la GeForce RTX 3090 Ti o SUPER potrebbe integrare la GPU GA102 con 10752 core e 24 GB di memoria GDDR6X. La memoria sarebbe ancora più veloce grazie al lavoro di Micron, che potrebbe spingerla oltre i 20 Gbps. Il prezzo, invece, potrebbe essere mantenuto intorno al MSRP di 1499 dollari USA. Secondo alcuni rumor precedenti, la GeForce RTX 3090 Ti dovrebbe presentare un TGP di oltre 400W, 50W in più rispetto alla GeForce RTX 3090 già in vendita, perciò ci aspettiamo che Nvidia voglia raggiungere clock più veloci su GPU e VRAM.

Questi miglioramenti sarebbero accompagnatori da un connettore di alimentazione inedito, che adotterà il form factor MicroFit e sarà completamente diverso da quello attuale. Il nuovo connettore a 16 pin sarà pronto per le PCIe 5.0 e dovrebbe essere compatibile con il protocollo di prossima generazione, che sarà introdotto da Nvidia su questa o sulla successiva scheda top di gamma. Notiamo che, secondo i leaker, la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti monterebbe altri due moduli di memoria GDDR6X da 2GB. Per quanto riguarda il possibile lancio, come vi abbiamo anticipato, è probabile la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti esca a gennaio 2022 insieme alla RTX 3070 Ti 16 GB e alla RTX 2060 Ti 12 GB.