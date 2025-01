NVIDIA lancia a sorpresa Smooth Motion: cos'è e come si attiva

NVIDIA ha rilasciato, a sorpresa, la nuova tecnologia Smooth Motion, disponibile all'interno di NVIDIA App con gli ultimi driver Game Ready 572.16, rilasciati in concomitanza con il rilascio di RTX 5090 e RTX 5080. Si tratta di una tecnologia che consente di generare fotogrammi aggiuntivi in tutti i giochi, un po' come fa Fluid Motion Frame di AMD.

Senza dubbio una bella novità, inattesa tanto dagli utenti quanto dai recensori, considerando che NVIDIA non ne avevamo mai fatto parola. Smooth Motion può rivelarsi un'ottima arma per tutti quei titoli DirectX 11 o 12 (è compatibile solamente con queste due) che non supportano il DLSS, o che hanno solamente la Super Resolution, senza generazione dei Frame; Stando poi a quanto dichiarato da NVIDIA, la tecnologia "tipicamente raddoppia il framerate percepito".

Al momento non possiamo sbilanciarci molto sulla bontà della tecnologia, che si parli di qualità dei frame aggiuntivi, eventuali artefatti, miglioramenti del framerate e così via; sono tutte informazioni di cui verremo a conoscenza quando proveremo la tecnologia con mano, quindi aspettatevi un approfondimento in merito nelle prossime settimane.

Per ora la tecnologia è disponibile solamente sulle nuove NVIDIA RTX 50, ma NVIDIA ha già assicurato che in un prossimo aggiornamento arriverà anche sulle RTX 40. Purtroppo, al momento non sono state fornite tempistiche più precise, né eventuali informazioni riguardo il supporto a schede video precedenti, come le RTX 30 e le RTX 20.

Come abilitare NVIDIA Smooth Motion

Abilitare Smooth Motion è semplicissimo: basta aprire l'app NVIDIA, selezionare un gioco compatibile, andare nelle impostazioni driver e selezionare "on" alla voce Smooth Motion. L'opzione è poco sotto quelle dedicate al DLSS Override, altra novità che permette, tra le varie cose, anche di abilitare la Multi Frame Generation nei giochi con Frame Generation singola.