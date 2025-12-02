Avatar di Ospite Web Guard #370 0
92% è roba da monopolio praticamente
ma quindi Intel è entrata da poco in questo mercato? non lo sapevo
Intel c'è da parecchio per le integrate, ma è un altro mondo rispetto alle GPU da gaming.
Se guardiamo alla storia di nVidia e AMD (ATI) è corretto dire che Intel è entrata da poco, anche perché non è semplice entrare in questo settore, c'è sempre il grosso problema della retro compatibilità con i titoli storici che comunque contano.
Va anche detto che Intel negli ultimi anni ha sofferto e non ha certamente potuto spendere il dovuto nel neonato settore GPU, si temeva addirittura che dovesse chiuderlo.
Resto dell'idea che Intel possa fare buone cose soprattutto sui portatili, e comunque il monopolio di nVidia è meglio che venga combattuto altrimenti sappiamo che prezzi troveremo.
