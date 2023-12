NVIDIA RTX 50 in anticipo? Potremmo vederle già nel 2024

NVIDIA sarebbe pronta ad anticipare il rilascio delle GPU RTX 50, nome in codice “Blackwell”. Il report arriva dal famoso leaker Moore’s Law Is Dead, secondo cui l’azienda sarebbe pronta a lanciare le schede video di prossima generazione già alla fine del 2024, più precisamente nell’ultimo trimestre, anziché nel 2025 come previsto inzialmente.

La tempistica rispetterebbe la tradizione NVIDIA, che vede una nuova famiglia di schede video ogni due anni: le attuali GeForce RTX 40 “Ada Lovelace” sono state lanciate negli ultimi mesi del 2022 e, prima, le RTX 30 “Ampere” erano state lanciate nel terzo trimestre del 2020.

NVIDIA ha già in serbo delle novità per il 2024, dato che durante il CES di Las Vegas (che si terrà a metà gennaio) annuncerà le nuove RTX 40 SUPER. Le indiscrezioni vogliono l’arrivo di tre modelli di fascia alta, rinnovando la lineup di schede grafiche premium.

Secondo Moore’s Law Is Dead, le RTX 50 non offriranno un balzo prestazionale come quello visto tra la serie 40 e la serie 30, tuttavia non mancheranno i miglioramenti, specialmente in termini di efficienza. Attualmente non si hanno altri dettagli, quindi bisognerà aspettare nuove indiscrezioni per avere un’idea delle caratteristiche e delle performance di queste GPU; per le informazioni ufficiali, invece, ci sarà da attendere ancora parecchio, dato che verranno rilasciate solo poco prima del lancio sul mercato delle GPU.