NVIDIA RTX 5060 ufficiale: molti dubbi in attesa della recensione

NVIDIA ha aperto il COMPUTEX 2025 con un keynote che ha catturato l’attenzione del mondo tech, presentando l'oramai già nota e tanto chiacchierata GeForce RTX 5060, una GPU che ha il chiaro obiettivo di portare l’esperienza del gaming di nuova generazione a un pubblico più vasto, democratizzando il più possibile le nuove tecnologie di NVIDIA.

Insieme alla scheda grafica per PC desktop, è stata annunciata un’intera linea di laptop ultra-sottili equipaggiati con la nuova architettura Blackwell, oltre che un massiccio aggiornamento per DOOM: The Dark Ages (qui trovate la nostra recensione), che includerà ray tracing, path tracing e DLSS Ray Reconstruction, diventando il "gioco-simbolo"di questa nuova generazione di GPU targate NVIDIA.

Come ampiamente annunciato dalle varie discussioni in merito alle recensioni che arriveranno nei prossimi giorni, la RTX 5060 è disponibile a partire da oggi, 19 maggio 2025, sia per PC desktop che in versione laptop. Secondo NVIDIA, questa scheda offrirà performance eccezionali a 1080p con impostazioni grafiche al massimo, grazie al supporto nativo per DLSS 4 e al Frame Generation. I benchmark ufficiali, eseguiti con una CPU Ryzen 7 9800X3D, mostrano dei risultati decisamente impressionanti nei titoli che sfruttano le ultime tech NVIDIA: 223 FPS in DOOM: The Dark Ages, 148 FPS in Cyberpunk 2077, 130 FPS in Half Life 2 RTX e Black Myth: Wukong.

Rimangono dubbi sulle performance in rasterizzazione pura con i titoli più impegnativi da gestire, come il recente Dragon Age Veilguard, dove la RTX 4060 non va oltre i 50 FPS in 1080p ultra. Considerando il sospetto che aleggia in virtù del ritardo nel rilascio dei driver per poter effettuare le recensioni, non è da escludere che ci saranno "brutte sorprese" una volta che si metterà alla prova la scheda con un parco titoli più ampio di quello scelto da NVIDIA.

L'azienda non ha condiviso le specifiche tecniche della GPU, che però sono state rese note da alcune testate, che hanno ricevuto i driver per una anteprima (estremamente restrittiva, visto che era possibile testare solo alcuni giochi a determinate impostazioni). A bordo troviamo una GPU GB206 con 3840 CUDA core, 30 RT core e 120 Tensor core, con una frequenza massima di 2497 MHz e un TDP di 145 watt. Ci sono poi 8GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps su un bus 128 bit, per una larghezza di banda di 448 GB/s. La quantità di memoria non gioca certo a favore della scheda, visto che alcuni giochi moderni potrebbero saturare gli 8GB già in Full HD, ma dovremo eseguire i test prima di poter fare delle considerazioni più precise.

Parallelamente al lancio della 5060 desktop, NVIDIA ha annunciato la disponibilità di una linea di laptop RTX 50 Serie, caratterizzati da spessori ridotti fino a 14,9 mm e prestazioni paragonabili a PC Desktop dedicati al gaming. Questi portatili partiranno da 1099$ nella loro versione con 5060 laptop (stiamo attenendo i vari prezzi in Euro) e includeranno i modelli più noti dei principali brand, tra cui ASUS TUF Gaming A14, Acer Predator Triton 14 AI, Alienware 16X Aurora, Gigabyte A16 Pro, Lenovo Legion 9i, HP OMEN Transcend 14, MSI VenturePro A14 AI+ e Razer Blade 14.

Ogni dispositivo sarà pienamente compatibile con DLSS 4, NVIDIA Reflex, Frame Generator e le tecnologie AI di NVIDIA realizzate per migliorare sia il gaming che i carichi creativi e professionali, anche con hardware meno performanti.

Ora non resta che attendere i primi test reali delle nuove schede entry level per comprendere se le promesse saranno realmente mantenute e se NVIDIA sarà davvero riuscita a "democratizzare" la potenza di Blackwell, o se i videogiocatori dovranno sperare in AMD per avere una GPU entry level di buon livello.