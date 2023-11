NVIDIA SHIELD torna al MINIMO STORICO per il Black Friday!

In occasione del Black Friday trovate in offerta su Amazon il media player per lo streaming NVIDIA SHIELD, un dispositivo di streaming che offre film in 4K HDR, sport dal vivo e Dolby Vision-Atmos. Con il suo processore Tegra X1+, è fino al 25% più veloce rispetto alla generazione precedente. Inoltre, grazie all'Intelligenza Artificiale può eseguire l'upscaling di video HD a 4K. Il prezzo originale era di 209,00€, ma ora è in offerta a soli 184,00€. Questo significa che risparmierete il 12% sul prezzo originale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

NVIDIA SHIELD, chi dovrebeb acquistarlo?

L'acquisto di questo prodotto è vivamente consigliato agli appassionati di streaming multimediale che non vogliono rinunciare alla qualità. Si tratta dello strumento perfetto per chi è alla ricerca del miglior intrattenimento 4K HDR, poiché offre una visione di film, serie televisive e sport dal vivo in altissima qualità audio e video e in qualunque momento. Grazie alle più recenti innovazioni NVIDIA, il dispositivo è in grado di eseguire il passaggio da HD a 4K, con miglioramenti di nitidezza e chiarezza dei video in tempo reale.

Inoltre, grazie a Dolby Atmos, godrete anche di un'esperienza audio di altissima qualità, rendendo questo dispositivo l'ideale anche per gli amanti della musica. L'NVIDIA SHIELD è un media player dotato di un processore Tegra X1+ con una GPU a 256 core e 3 GB di RAM. Questo dispositivo di ultima generazione offre la migliore qualità di intrattenimento possibile, sia in termini di immagine che di audio.

L'offerta sull'NVIDIA SHIELD ad appena 184,00€ invece di 209,00€ è un'opportunità imperdibile per coloro che amano l'intrattenimento e cercano le migliori performance possibili, sia in termini di audio che di immagini. Con tutte le funzionalità offerte, come il supporto di GeForce NOW cloud gaming e Google Assistant integrato, questo prodotto è una scelta di valore che promette un'esperienza di intrattenimento superiore.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

