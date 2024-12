Nvidia si lancia nel mondo dei robot umanoidi

Nvidia, il gigante dei chip, si appresta a lanciare una nuova generazione di computer compatti per robot umanoidi chiamata Jetson Thor nella prima metà del 2025. Lo riporta il Financial Times, confermando una mossa attesa da tempo nell'ambito della strategia evolutiva dell'azienda nel settore della robotica.

Il vicepresidente della divisione robotica di Nvidia, Deepu Talla, ha spiegato che l'azienda non intende competere direttamente con produttori come Tesla, ma piuttosto fornire una sorta di piattaforma OEM alle "centinaia di migliaia" di costruttori di robot nel mondo.

Questa spinta verso i robot potenziati dall'intelligenza artificiale arriva mentre grandi clienti come Amazon e Google cercano di ridurre la loro dipendenza dai chip AI di Nvidia sviluppando soluzioni proprietarie.

Secondo Talla, la svolta è resa possibile da due cruciali avanzamenti: l'esplosione dei modelli di AI generativa e la capacità di addestrare i robot su di essi utilizzando ambienti simulati. Questi progressi aprono nuove possibilità per lo sviluppo di robot umanoidi sempre più avanzati e versatili.

Il lancio di Jetson Thor segna, quindi, un importante passo avanti per Nvidia nel settore della robotica, consolidando il suo ruolo di fornitore chiave di tecnologie abilitanti per l'automazione intelligente. Resta da vedere come questa mossa influenzerà il panorama competitivo e quali nuove applicazioni emergeranno grazie a queste potenti piattaforme di elaborazione per robot.

Una curiosità interessante riguarda il nome "Thor" scelto da Nvidia per la sua nuova piattaforma. Nella mitologia norrena, Thor era il dio del tuono, noto per la sua forza e potenza. Questo nome potrebbe simboleggiare la potenza di elaborazione e le capacità avanzate del nuovo computer per robot.