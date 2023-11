NVIDIA, stop alla produzione di RTX 4080 e 4070 Ti per fare spazio alle SUPER

NVIDIA ha deciso di interrompere la produzione delle attuali GPU GeForce RTX 4080 e 4070 Ti in vista del prossimo lancio della serie "SUPER".

La notizia proviene dai Forum Cinesi Board Channel, dove utenti con collegamenti nell'industria delle schede NVIDIA, hanno confermato che queste due GPU sono state eliminate dalla produzione di massa e entreranno nella fase di interruzione.

La GeForce RTX 4080 e la GeForce RTX 4070 Ti, lanciate circa un anno fa, sono state considerate di valore inferiore rispetto alla generazione precedente e hanno affrontato una forte competizione dalla Radeon RX 7900 XT per via della sua memoria e delle prestazioni di rasterizzazione più veloci.

Il report indica che diverse GPU della serie NVIDIA RTX40 sono già entrate nella fase di interruzione, coinvolgendo principalmente le serie RTX4080 e 4070 Ti.

NVIDIA, insieme ai suoi partner AIB, sta preparando il terreno per il lancio imminente delle GeForce RTX 4080 SUPER e RTX 4070 Ti SUPER, promettendo migliori specifiche, in particolare un aumento della VRAM e fino al 15% di prestazioni medie superiori per il modello Ti SUPER.

In vista di questo, si prevede che NVIDIA e AIB svuoteranno lo stock rimanente delle RTX 4080 e 4070 Ti, offrendo sconti durante questa stagione natalizia prima del lancio previsto nel 2024 (a gennaio presumibilmente) della serie "SUPER".

Anche se la produzione delle schede attuali si conclude, queste GPU non spariranno dal mercato, ma si concentrerà l'attenzione sulle nuove serie. Le ultime distribuzioni di RTX 4080 e 4070 Ti da parte di NVIDIA si sono svolte nel trimestre corrente (Q4 2023), con una distribuzione finale ai partner.

Mentre non è chiaro quanta disponibilità di chip rimanga ad AIB, si prevede che saranno sufficienti per preparare ulteriori SKU delle GPU RTX 4080 e 4070 Ti, mantenendole ancora disponibili, anche se con minore enfasi rispetto alle serie più recenti.